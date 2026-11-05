Tăieri ilicite de stejari în fondul forestier gestionat de Ocolul Silvic Baiuș: „Bilanțul verificărilor este unul alarmant”. Ce prejudiciu au calculat autoritățile

Au fost depistate tăieri ilicite de stejari în fondul forestier gestionat de Ocolul Silvic Baiuș. Prejudiciul depășește 203 mii de lei, scrie Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Potrivit instituției, inspectorii de mediu din cadrul Centrului Operațional de Reacție la Incidentele de Mediu – Direcția Sud, în comun cu reprezentanții Inspectoratelor pentru Protecția Mediului Leova și Cantemir, au desfășurat un control inopinat în fondul forestier gestionat de Ocolul Silvic Baiuș al Î.S. „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”, în vederea verificării respectării legislației de mediu și identificării eventualelor cazuri de tăieri ilicite de arbori.

Acțiunile de control au vizat cantoanele silvice nr. 3, 7 și 9 și s-au desfășurat în prezența reprezentanților administrației silvice, inclusiv a inginerului-șef silvic, a inginerului responsabil de pază și protecție, precum și a pădurarilor responsabili de gestionarea sectoarelor verificate, se arată în comunicat.

Potrivit IPM, în urma verificărilor efectuate în cantonul nr. 7, inspectorii au identificat mai multe cazuri de tăieri ilicite de stejari:

Parchetul nr. 52 C – au fost depistate 14 cioate, volumul masei lemnoase extrase ilicit fiind estimat la 10 m³. Prejudiciul total calculat constituie 43900 de lei.

Parchetul nr. 50 C – au fost identificate 18 cioate, cu un volum estimat al masei lemnoase extrase ilicit de 10 m³. Prejudiciul total constituie 43150 de lei.

Parchetul nr. 50 F – au fost depistate 51 de cioate, volumul masei lemnoase extrase ilicit fiind de 25 m³. Prejudiciul total calculat constituie 112510 lei.

De asemenea, în cantonul nr. 9, parchetul nr. 54 A, a fost identificată o cioată provenită de la un arbore de stejar, volumul masei lemnoase extrase ilicit fiind estimat la 1 m³, iar prejudiciul total calculat – la 3600 de lei, se arată în comunicat.

„Un aspect care atrage atenția inspectorilor este faptul că o parte dintre cioatele depistate erau acoperite cu frunziș, împrejurare ce poate indica încercări de ascundere a urmelor tăierilor ilegale. Bilanțul verificărilor este unul alarmant: au fost constatate tăieri ilicite a 86 de arbori din specia stejar, cu un volum total al masei lemnoase extrase de 46 m³”, scrie IPM.

Potrivit calculelor efectuate de către autorități, prejudiciul total se ridică la 203160 de lei, dintre care:

• 138760 de lei reprezintă prejudiciul cauzat mediului;

• 64400 de lei constituie prejudiciul material cauzat gestionarului fondului forestier.