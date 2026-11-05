Membra completurilor specializate în examinarea cauzelor de corupție, Tatiana Bivol, propusă pentru promovarea evaluării externe. CSM urmează să examineze raportul Comisiei Vetting

Comisia de evaluare a judecătorilor propune ca judecătoarea Tatiana Bivol, membră a completurilor specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției, să promoveze evaluarea externă. Prin raportul aprobat, Comisia a constatat că judecătoarea întrunește criteriile de integritate. Propunerea de promovare urmează să fie examinată de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

CSM urmează să decidă dacă acceptă sau respinge propunerea Comisiei. Potrivit comunicatului, raportul nu este public la această etapă. Acesta va fi publicat după expirarea termenului legal de contestare sau, în cazul contestării, după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție, scrie Comisia Vetting.

‍Tatiana Bivol a fost numită în 2020 în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. În 2025, Alexandru Postica, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a trimis sesizări la inspecția judiciarǎ, întrucât a depistat „un tipar de tergiversare a proceselor” penale cu referire la accidentele rutiere în privința a două magistrate, printre care și Tatiana Bivol.

Potrivit lui Postica, din cele 33 de dosare examinate de Bivol pe care le-a analizat membrul Consiliului Superior al Magistraturii, 16 cauze penale s-au soldat cu încetare sau liberare pe temei de intervenire a prescripției de atragere la răspundere penală, o cauză penală s-a soldat cu încetare pe motiv de împăcare a părților și un alt dosar s-a soldat cu eliberare pe temei de amnistie.

Într-una din cauzele examinate de Tatiana Bivol, din 60 de ședințe stabilite, doar 5 au fost lucrative lucrative. „Neprezentarea părților nu a fost gestionată eficient de instanță”, se arată în sesizarea lui Postica. Altă cauză examinată de magistrată este pe rol de peste 12 ani, din care 7 ani la același judecător. În tot acest timp, doar 2-3 ședințe au fost lucrative.

În cadrul examinării sesizării lui Postica de către Inspecția Judiciară, judecătoarea a respins „cu desăvârșire alegațiile autorului” și a numit acuzațiile membrului CSM „nefondate, abuzive și lipsite de careva confirmări factologice”.

Inspecția Judiciară a încetat procedura disciplinară în privința magistratei și a respins ca fiind neîntemeiată sesizarea membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Alexandru Postica. Cel din urmă a contestat decizia, însă și aceasta a fost respinsă.

„Completul de examinare a contestațiilor consideră că inspectorul judecător just a ajuns la concluzia că nu poate automat angaja răspunderea disciplinară a magistratului faptul că dosarele s-au aflat în procedura judecătorului mai mult de 4 ani sau ședința de dezbateri în unele a fost amânată peste 1-4 luni. Or, în speță nu se identifică faptele care ar putea constitui intenție sau neglijență gravă în acțiunile/inacțiunile judecătoarei Tatiana Bivol la judecarea dosarelor, ba mai mult magistratul vizat a întreprins toate măsurile posibile pentru a stabili ședințele de judecată în termen rezonabil conform agendei disponibile”, se arată în hotărârea Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.

În luna decembrie a anului 2020, Serviciul Informații și Securitate (SIS) a solicitat într-o scrisoare adresată Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri urgente în privința unor judecători care ar fi sub influența controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon.

SIS anunța atunci că a recepționat „sesizări care denotă influențe asupra sistemului judecătoresc, prin corupere și șantaj din partea lui Veaceslav Platon, pentru a determina adoptarea sau neadoptarea deciziilor în interesele companiilor al căror beneficiar efectiv este acesta”, notează Jurnal.md. Printre acei magistrați se număra și Tatiana Bivol.