Sora lui Platon a mărturisit. Şi-a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de dolari

Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția în participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat. Totodată, aceasta ar fi depus mărturii şi contra altor persoane, membri ai unor grupări criminale organizate scrie kommersant.ru.

Sora lui Veaceslav Platon este acuzată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false. Totodată, ancheta este investigată mai mult de patru ani,de către Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

Între timp, avocații acesteia nu au reușit să obțină arestul la domiciliu și nici eliberarea acesteia pe cauțiune.

Prima persoană implicată în acest caz a fost arestată în februarie. Este vorba de Alexandr Korkin, acționar la Victoriabank, deținută de Vladimir Plahotniuc.

Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, Veceslav Platin cât și sora Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităților juridice controlate de acestea în Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) către conturile băcii Moldindconbank sub pretextul vânzării monedei.

Fondurile primite au fost debitate din conturile corespondente ale băncilor rusești din Moldindconbank cu privire la hotărârile false ale instanțelor din Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice. Astfel, potrivit calculelor Ministerului rus al Afacerilor Interne, peste 37 de miliarde de ruble au fost preluate în străinătate.

Elena Platon ar fi fost mâna dreaptă a lui Veaceslav Platon în această schemă. Potrivit mărturiilor celorlalți inculpați, aceasta ar fi dat instrucțiuni directe.

Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev în iulie 2016. El a fost ulterior extrădat în Moldova, unde a fost acuzat de fraudă și spălare de bani.

Totodată, procurorii ruși consideră că Platon a fost implicat în retragerea ilegală a banilor din bănci rusești. Unul dintre presupușii organizatori ai schemei, bancherul rus Alexander Grigoriev, este deja cercetat.

Schema de fraudă Landromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. “Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.