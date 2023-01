Șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin: „Cetățenii care dețin informații despre coruperea procurorilor să vină și să-i denunțe”

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA) Veronica Dragalin a făcut un apel către cetățenii R. Moldova, care dețin informații despre acte de corupție în care sunt implicați procurorii anticorupție, să îi denunțe. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV miercuri, 18 ianuarie.

Despre corupția din Procuratură, șefa PA a declarat că a auzit „zvonuri și presupuneri”, referitor la faptul că „procurorii care au activat pe perioada guvernărilor anterioare sunt corupți”. În acest context, Dragalin a menționat că „nu este corect să se vorbească în asemenea mod despre toți oamenii din cadrul unei instituții”.

Veronica Dragalin a spus că vrea să i se prezinte fapte „concrete” și a făcut un apel către cetățenii R. Moldova care dețin „informații despre faptul că persoane din PA au cerut bani pentru dosare sau au făcut dosare la comandă” să îi denunțe, spunând că va găsi timp să îi primească în audiență. Ea a menționat că persoana care face un astfel de autodenunț, conform legislației R. Moldova, este eliberată de orice răspundere.

Dragalin: „Nu-mi dau demisia”

Referitor la scurgerile de informații din Telegram, potrivit cărora concursul de angajare la șefia PA ar fi fost trucat, dar și despre solicitarea opoziției de a-și da demisia de onoare, Dragalin a spus că: „eu am participat la un concurs unde a trebuit să depun informația despre mine și un plan amplu de management despre intențiile mele. A fost o comisie compusă din cinci persoane, dintre care trei din afara țării. Eu am câștigat punctajul cel mai mare. Toți candidații am participat la un interviu public. Toată lumea poate vedea interviul meu și interviurile celorlalți candidați. Nu văd să fi fost un concurs trucat. Eu nu văd careva motive pentru care mi-aș da demisia”.

Dragalin a mai declarat anterior că „Eu sunt in această funcție pentru a-mi face lucrul de procuror. Corupții au înțeles deja tare bine acest lucru și sunt deranjați, chiar speriați. De asta au început să-mi ceară demisia. Care nu se va întâmpla. Voi continua să muncesc alături de echipa mea din cadrul PA, alături de toți cei onești și dedicați să ne facem meseria în serviciul legii, cetățenilor, și țării”.

