Șefa PA răspunde acuzațiilor privind alegerea sa în funcție: „Nimeni nu mi-a promis sau garantat că voi fi câștigătoare la acest concurs”

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susține că a opținut funcția ca rezultat al unui concurs riguros și transparent la care a participat și că nimeni nu i-a promis sau garantat că va câștiga acel concurs. Aceasta susține că au fost încercări de a fi intimidată începând cu perioada când a alicat la poziția de procuror-șef anticorupție.

„Știu că venind în poziția de Procuror Șef al Procuraturii Anticorupție și fiind fermă în intențiile mele de a lupta dur cu corupția, am devenit deranjantă pentru cei care erau obișnuiți să aibă “ieșire” la procuratură. Iar cei vizați in dosare penale acum trag sfori în speranța că voi fi intimidată. Eforturile lor sunt în van”, se arată într-un mesaj postat de Veronica Dragalin pe pagina sa de Facebook.

Dragalin susține că nimeni nu i-a gatantat că va câștiga concursul.

„Sunt în funcție ca rezultat al unui concurs riguros și transparent la care am participat pentru că vreau cu adevărat să-mi ajut țara. Nimeni nu mi-a promis sau garantat că voi fi câștigătoare la acest concurs. Am avut un interviu public și un dosar prezentat în fața unei comisii cu reprezentanți din societatea civilă și din procuratura moldovenească, cât și experți din afara țării, România, SUA și Letonia. Acești membri au analizat educația mea, formarea mea ca și procuror, experiența și expertiza mea în SUA, planul de management și argumentarea mea în ceea ce privește lupta cu corupția în Republica Moldova. Comisia de preselecție mi-a acordat un punctaj de 9,8 (comparativ cu punctajul de 7, 7,4 și 8,4 la ceilalți candidați)”, se mai arată în mesaj.

Aceasta susține de începând cu perioada când a aplicat la această poziție au fost încercări de a fi intimidată.

„Cu mult zel s-a răspândit falsul despre poziția mea de procuror federal în SUA, precum că nu aș fi fost, de fapt, procuror. Oameni pretinși educați au pus la îndoială în spațiul public educația, pregătirea profesională și experiența mea, chiar dacă informația inclusă în CV poate fi verificată online. În acest context în acea perioadă am trimis o solicitare la CSP pentru a clarifica cine contestă educația și calificările mele, rămasă fără răspuns. Ulterior, membrii CSP, împuterniciți de selecția Procurorului Șef al PA, având acces la același material ca comisia de preselecție, au avut ocazia să se documenteze despre toți candidații, inclusiv despre parcursul în cariera mea de procuror în SUA, unde reputația mea a fost ireproșabilă. Orice discuții ale membrilor CSP despre candidatul pe care îl doreau să-l promoveze după ce au analizat toate materialele, dacă au avut sau nu loc, nu subminează corectitudinea procesului de selecție și rezultatul concursului”, se arată în mesaj.

Confrom șefei de la PA, o altă încercare de a fi atacată este acuzația că a obținut funcția de procuror-șef anticorupție pentru că mama acesteia a făcut o donație pentru PAS.

„Eu sunt mândră de părinții mei, care au început lupta cu corupția in Moldova înaintea mea prin donații și alte activități, cum ar fi donații către presa independentă, atunci când aceasta era sufocată de mafioți, către ONGuri, atunci când acestea protestau nedreptățile într-un stat capturat. Părinții mei au făcut două donații către PAS prin transfer bancar in perioada campaniilor electorale din 2020 și 2021, câte 1000 de dolari fiecare. Aceasta nu este finanțare ilegală a unui partid, acestea sunt donații in limitele permise de lege. Noi vorbim despre 2000 de dolari. Credeți că aceasta este suma suficientă pentru a cumpăra locul de Procuror Șef al PA? Acest post nu are preț și nu poate fi cumpărat”, susține Dragalin.

„Eu sunt in această funcție pentru a-mi face lucrul de procuror. Corupții au înțeles deja tare bine acest lucru și sunt deranjați, chiar speriați. De asta au început să-mi ceară demisia. Care nu se va întâmpla. Voi continua să muncesc alături de echipa mea din cadrul PA, alături de toți cei onești și dedicați să ne facem meseria în serviciul legii, cetățenilor, și țării”, se mai arată în mesajul șefei de la PA.

