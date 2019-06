Ședință la CSM/ Trei judecători au depus cereri de demisie

Marți, 25 iunie, după aproape o lună, se vor relua ședințele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform informațiilor din agenda ședinței, trei judecători au depus cereri de demisie. Unul dintre aceștia, fiind la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a atins anul acesta vârsta de pensionare.

Cereri de demisie pentru a pleca din sistemul judecătoresc au depus judecătorul Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă. Anul acesta, magistratul împlinește vârsta de pensionare – 65 de ani.

Totuși, Doagă ar urma să activeze în funcție și după depunerea cererii de demisie pentru că, Ion Druță, președintele CSJ a depus un demers în adresa CSM prin care solicită „prelungirea mandatului judecătorului Valeriu Doagă”. Doagă este judecător la CSJ din 2006.

ZdG a scris anterior că, în 2001, judecătorul a cumpărat un lot de teren pe str. Gheorghe Cașu din Chișinău, iar în 2013, a finalizat acolo construcția unei case de locuit.

La ședința CSM de marți urmează să fie discutate și cererile de demisie depuse și de doi judecători de la Curtea de Apel Chișinău, Gheorghe Iovu și Iulia Cimpoi.

Vedeți agenda integrală a ședinței CSM de marți, 25 iunie, pe site-ul CSM.

Ședința de marți de la CSM va fi prima după o pauză de aproape o lună de zile. Anterior, ședința programată pentru data de 11 iunie a fost contramandată. Ultima ședință lucrativă a avut loc pe 28 mai 2019.