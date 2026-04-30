Ședința CSP: evaluarea procurorului Alexandru Morcov și concursul pentru Inspecția procurorilor, pe agendă

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit joi, 30 aprilie, în ședință pentru a examina opt subiecte incluse în agendă. Membrii CSP urmează să examineze raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Alexandru Morcov din Procuratura Strășeni, subiect al evaluării în calitatea sa anterioară de procuror delegat în Procuratura Anticorupție.

În urma desfășurării procedurii de evaluare, Completul nu a identificat dubii și a constatat că Morcov întrunește criteriile de integritate stabilite de lege, propunând promovarea evaluării externe.

În ședința de astăzi va fi evaluată proba scrisă în cadrul concursului inițiat pentru selectarea inspectorilor din cadrul Inspecției procurorilor și mai multe contestații împotriva deciziilor Colegiului de disciplină și etică.

UPDATE 13:28 Membrii CSP au intrat în deliberare pentru evaluarea probei scrise în cadrul concursului inițiat pentru selectarea inspectorilor din cadrul Inspecției procurorilor. Proba scrisă a fost desfășurată în dimineața zilei de joi, la ea prezentându-se toți cei trei candidați: Diana Ioniță (inspector-judecător principal, n.r.), Pavel Guida (Procuratura Bălți, n.r.) și Andrei Pascari (ex-procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale, n.r.).