Ședința CSP: Consiliul a acceptat raportul de evaluare a procurorului Alexandru Morcov

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit joi, 30 aprilie, în ședință pentru a examina opt subiecte incluse în agendă. Membrii CSP urmează să examineze raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Alexandru Morcov din Procuratura Strășeni, subiect al evaluării în calitatea sa anterioară de procuror delegat în Procuratura Anticorupție.

În urma desfășurării procedurii de evaluare, Completul nu a identificat dubii și a constatat că Morcov întrunește criteriile de integritate stabilite de lege, propunând promovarea evaluării externe.

În ședința de astăzi va fi evaluată proba scrisă în cadrul concursului inițiat pentru selectarea inspectorilor din cadrul Inspecției procurorilor și mai multe contestații împotriva deciziilor Colegiului de disciplină și etică.

UPDATE 15:55 CSP a amânat pentru următoarea ședință examinarea contestației formulate de Elena Grigoriev și procurora Diana Vorona împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 12 septembrie 2025, prin care s-a menținut decizia din 12 iunie 2025, privind încetarea procedurii disciplinare în privința

ex- procurorului-șef interimar al Procuraturii raionului Căușeni, Sergiu Mocanu.

„Cu referire la faptele de presiune psihologică şi atitudine necorespunzătoare exercitate de către procurorul Sergiu Mocanu asupra procurorului Diana Vorona, precum şi a altor colaboratori din cadrul Procuraturii raionul Căuşeni, Inspecţia procurorilor atestă următoarele: Declarațiile invocate de autoarea sesizării sunt susținute și de către procurorul Diana Vorona care face referire atât la atitudinea procurorului Sergiu Mocanu față de persoana sa, cât și față de alți procurori precum: M. Cojocaru, A. Soroceanu, T. Vrâncean. Procurarea Diana Vorona menționează: nu sunt singurul procuror care a plâns în urma volantei dlui Mocanu. Procurorul M. Cojocaru plângea cu dosarul în față, iar toți urmăreau. Procurorul A. Soroceanu primea, o perioadă, observații la toate ședințele; acesta s-a transferat ulterior la Procuratura Taraclia. (…) De Ziua Procuraturii, Vrâncean plângea în fața mea și mi-a spus că nu mai știe ce să facă, deoarece șeful nu-i acceptă unele idei legate de dosare, iar ea poartă pastile în geantă...”, se arată în hotărârea Colegiului din septembrie 2025.

UPDATE 14:50 Cu votul a 9 membri, CSP a acceptat raportul de evaluarea în privința procurorului Alexandru Morcov și a constatat promovarea evaluării integrității.

UPDATE 14:20 Doar Diana Ioniță și Andrei Pascari au fost admiși la etapa interviului în cadrul concursului. Pavel Guida a acumulat un punctaj mult prea mic la proba scrisă. Totodată, a fost stabilită data de 7 mai pentru următoarea etapă.

Rezultate:

Diana Ioniță – 7.5

– 7.5 Pavel Guida – 5.43

– 5.43 Andrei Pascari – 7.18

Regulamentul privind procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor prevede că „sunt admiși la interviu candidații care au obținut punctajul total de cel puțin 70 de puncte”.

UPDATE 13:28 Membrii CSP au intrat în deliberare pentru evaluarea probei scrise în cadrul concursului inițiat pentru selectarea inspectorilor din cadrul Inspecției procurorilor. Proba scrisă a fost desfășurată în dimineața zilei de joi, la ea prezentându-se toți cei trei candidați: Diana Ioniță (inspector-judecător principal, n.r.), Pavel Guida (Procuratura Bălți, n.r.) și Andrei Pascari (ex-procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale, n.r.).