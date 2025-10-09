Roman Nicoară, unul din liderii protestelor organizate de ex-Partidul „Șor” și președinte al oficiului teritorial Florești, a fost trimis în judecată

Cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Florești al ex-Partidului „Şor”, a fost expediată în instanța de judecată, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Învinuitul ar fi acceptat finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 8 milioane de lei. Potrivit surselor ZdG, este vorba de Roman Nicoară, unul din liderii protestelor organizate de ex-Partidul „Șor”, și care a participat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate de PA, în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), Nicoară, în perioada iulie – octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Florești al ex-Partidului Politic „Şor”, ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 8 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, scrie PA.

Roman Nicoară, unul dintre liderii protestelor organizate de ex-Partidul Șor, care deseori a luat cuvântul de pe scena protestelor, este originar din satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești. Acesta a activat ca președinte al oficiului teritorial Florești al ex-Partidului „Șor”, iar la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, acesta s-a regăsit pe locul 29 în lista candidaților la funcția de deputat.

Nicoară se manifesta activ în cadrul protestelor și posta clipuri video pe rețelele de socializare, unde îndeamna oamenii să vină la acțiunile Partidului „Șor”. Tot el a fost cel care a întâmpinat echipa ZdG atunci când reporterii au mers în așa-numitul „orășel al schimbării” pentru a împărți oamenilor ziare.

Roman Nicoară în „Orășelul Schimbării”, întâlnind jurnaliștii ZdG care au dorit să împartă ziare pentru persoanele care „protestau” în corturi.

Roman Nicoară are un trecut legat mai mult de România, unde a studiat și unde participa la diverse tabere organizate pentru studenții basarabeni.

Nicoară a fost și membru PPCD. El a candidat pe listele partidului lui Iurie Roșca la alegerile parlamentare din 2014, fiind pe locul 41.

Ulterior, Roman Nicoară a mers, prin programul pentru studenți „Work and Travel”, în Statele Unite ale Americii, unde a stat câteva luni într-un centru de detenție. În timp ce acesta era închis, prietenii lui au lansat o strângere de fonduri prin intermediul site-ului gofundme.com, cu scopul de a angaja un avocat care să-l elibereze din detenție.

Cetățeni moldoveni stabiliți în SUA, care au donat în 2019 bani pentru Nicoară, ne-au spus că acesta a fost plasat în detenție pentru că și-ar fi bătut concubina, care l-a reclamat la autorități. Nicoară însă spune, într-o postare pe facebook, că a stat în detenție pentru că ar fi depășit termenul legal de ședere.

„Da, am stat o mică perioadă în detenție, doar că la Centrul pentru imigranți, iar motivul a fost că am depășit termenul legal de ședere în SUA. Apropo, asta s-a întâmplat cu foarte mulți concetățeni de-ai noștri care au plecat la muncă peste hotare și nu cred că asta îi transformă în infractori”, a scris Nicoară drept reacție la acuzațiile din mediul online.

Detaliile din postarea de pe gofundme.com, prin care prietenii lui Nicoară cereau ajutor pentru angajarea unui avocat, sugerează că ar fi fost vorba despre ambele situații: atât încălcarea termenului legal de ședere, cât și violența în familie.