Replica membrilor CSM la critica judecătoarei Sănduța și solicitarea ca aceștia să-și dea demisia

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu cunoaște despre alte cazuri de tentative de influență, presiune sau atac asupra judecătorilor decât cel raportat de magistratul Mihai Murguleț. Acesta este răspunsul Consiliului la discursul critic pe care l-a avut judecătoarea Victoria Sanduța în ședința din 23 iulie, când a declarat că în sistem au loc abuzuri despre care CSM cunoște și nu întreprinde nimic și a cerut membrilor CSM să-și prezinte demisia pentru că ar fi contribuit la crearea unui sistem „dependent și aservit” și „capturarea sistemului judecătoresc”.

Totodată, CSM declară că „este indiscutabil că judecătorii trebuie să fie protejați de orice influență nejustificată din exterior”, drept replică la Declarația comună a 31 de judecători, prezentate în aceeași ședință din 23 iulie a CSM, prin intermediul căreia judecătorii semnalează că existe probleme în sistem, că lipsește o platformă de comunica cu judecătorii, că reformele ar trebui făcute astfel încât să nu atenteze la indepndența judecătorilor și că sunt deschiși pentru a participa la procesul de reformare a justiției.

„CSM îndeamnă toți judecătorii la o conlucrare activă în scopul implementării reformelor ce vor schimba situația în sistem”, se mai arată în replica CSM-ului, sub forma unui „Apel către sistemul judecătoresc și societate”.