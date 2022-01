Reacția ex-șefului PA Viorel Morari la acuzațiile aduse de Vasile Costiuc: „Sunt declarații false. Nu voi intra în polemică inutilă”

Fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA) Viorel Morari califică acuzațiile aduse de Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, drept „false și grave” și afirmă că acestea „necesită a fi investigate de organele competente”.

„Sunt declarații false! Nu voi intra în polemică inutilă din frica că poate să nu se observe diferența dintre mine și cetățeanul ale cărui declarații nu le comentez. Nu văd necesitatea să mă justific și nu am nevoia de a mă plânge. După mine, sunt acuzații grave și ele necesită a fi investigate de organele competente. Nimeni nu poate fi mai presus de lege”, a spus Viorel Morari pentru ZdG.

Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, cercetat în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri la Durlești, a declarat că „a primit propuneri de a participa la crearea destabilizărilor în masă și l-a acuzat pe ex-șeful PA Viorel Morari de reținerea sa”.

Costiuc a venit cu amenințări declarând că „dacă va primi 30 zile de arest va face dezvăluiri cu privire la reținerea sa”.

„Așteptăm decizia instanței. Problema-i mult mai amplă și e politică. Pe 11 ianuarie am primit propuneri să particip la destabilizări în masă și am refuzat și pe 12 am fost luat de acasă. În izolator am primit propuneri ca să recunosc vinovăția și să trec de partea unor grupuri obscure pentru a participa la formarea unui nou Guvern. (…) Cei care au fost „slugi” de a lui Morari așa și o să rămână. Întrebați-l pe Viorel (nr. Ex-șeful PA Viorel Morari) cine stă în spate?”, a declarat Vasile Costiuc.