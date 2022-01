VIDEO/ Liderul Partidului Democrația Acasă Vasile Costiuc susține că „a primit propuneri de a participa la crearea destabilizărilor în masă” și îl acuză pe ex-șeful PA, Viorel Morari, de reținerea sa

Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, reținut în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri la Durlești, a declarat că „a primit propuneri de a participa la crearea destabilizărilor în masă și îl acuză pe ex-șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, de reținerea sa”.

Deocamdată, Viorel Morari nu a comentat acuzațiile aduse de Vasile Costiuc.

În context, Costiuc vine cu amenințări declarând că „dacă va primi 30 zile de arest va face dezvăluiri cu privire la reținerea sa”.

„Așteptăm decizia instanței. Problema-i mult mai amplă și e politică. Pe 11 ianuarie am primit propuneri să particip la destabilizări în masă și am refuzat și pe 12 am fost luat de acasă. În izolator am primit propuneri ca să recunosc vinovăția și să trec de partea unor grupuri obscure pentru a participa la formarea unui nou Guvern. (…) Cei care au fost „slugi” de a lui Morari așa și o să rămână. Întrebați-l pe Viorel (nr. Ex-șeful PA Viorel Morari) cine stă în spate?”, a declarat Vasile Costiuc.