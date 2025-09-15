Raport Evaluarea integrității noului șef al PA: Dumbravan a prezentat Comisiei fotografii cu gospodăriile părinților și socrilor, dar și declarații ale vecinilor. Averea inexplicabilă care i-a fost depistată nu depășește pragul admis

Comisia de evaluare a procurorilor, care a emis un raport pozitiv în privința lui Marcel Dumbravan, noul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a examinat în timpul evaluării o potențială avere inexplicabilă de care ar fi dispus în anii 2012-2016 și 2019. Chiar dacă suma de bani nu depășește pragul stabilit de lege, și nu ar fi dus la nepromovarea evaluării, acuzatorul de stat a prezentat Comisiei fotografii cu gospodăriile părinților și socrilor, care i-ar fi oferit sprijin acestuia sub formă de produse alimentare, în timp ce ar fi dus „un stil de viață modest”.

Raportul motivat privind evaluarea integrității procurorului-șef al PA, care conține „aspecte care au generat anumite dubii”, dar care au fost clarificate, a fost publicat luni, 15 septembrie.

Conform raportului, care conține propunerea de promovare a procesului de vetting de către procuror, „problema privind potențiala avere inexplicabilă în anii 2012-2016 și 2019 a fost clarificată înainte de audiere”.

Potențială avere inexplicabilă pentru anii 2012-2016 și 2019

Pentru anii 2012-2016 și 2019, Comisia a stabilit un sold negativ în sumă de 199 882 de mii de lei, valoare care este sub pragul de 234 000 de lei, prevăzut de legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor – se consideră că subiectul evaluării nu corespunde criteriului de integritate financiară dacă Comisia de evaluare are dubii serioase determinate de faptul că diferența dintre avere, cheltuieli și venituri, pentru ultimii 12 ani, depășește 20 de salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023.

Potrivit analizei Comisiei, Marcel Dumbravan a avut un venit net total de 3 268 527 de lei în perioada evaluată 2012-2023. Sursele de venit provin în principal din salariul procurorlui (2 470 353 de lei ), salariul soției subiectului (574 277 de lei), bursă academică (9 270 de lei), diurnă (1 533 de lei), ajutoare sociale ale soției (1 855 de lei), venit din vânzarea unui automobil (6 mii de lei), dobânzi (5 239 de lei) și economii în numerar potențiale (acumulate înainte de data de 1 ianuarie 2012) în sumă de 103 026 de lei.

De cealaltă parte, cheltuielile gospodăriei procurorului în perioada supusă evaluării au însumat 2 363 217 lei. Cheltuielile totale în perioada supusă evaluării includ: achiziția de bunuri imobile (85 341 de lei), achiziția de autoturisme (191 300 de lei), cheltuieli de vacanță, indicate în declarația pentru ultimii cinci ani depusă Comisiei (188 501 lei) și cheltuieli de trai (1 698 075 de lei).

În prima rundă de întrebări, lui Dumbravan i-a fost solicitat să ofere informații privind cheltuielile efectuate pentru creşterea, îngrijirea şi educația copiilor săi.

Fără cheltuieli pentru îmbrăcăminte sau încălțăminte copilului, și cheltuieli „minime” pentru produse alimentare

În răspunsul său, procurorul a declarat că „familia sa nu a suportat costuri legate de îngrijirea medicală a copilului, activități recreative, îmbrăcăminte sau încălțăminte”. Conform Comisiei, el a explicat, de asemenea, că cheltuielile familiei pentru produse alimentare au fost „minime”, având în vedere că atât părinții săi, cât şi părinții soției sale locuiesc la țară, unde cresc păsări, porci şi capre, furnizând astfel regulat familiei carne, ouă, produse lactate şi alte produse alimentare.

În plus, acuzatorul de stat a menționat că familia sa cultivă un teren de lângă casă, precum și un teren agricol situat în extravilan, unde cresc fructe și legume, „pe care le împart și cu alte persoane”.

În runda a patra de întrebări, subiectului i-a fost solicitat să clarifice soldul negativ identificat între veniturile şi cheltuielile familiei sale pentru anii 2012-2016 și 2019.

„Subiectul a contestat metodologia utilizată în calculul CCP (cheltuielilor de consum ale populației, n.r.), susținând că formula aplicată a fost inexactă și a condus la estimări excesive sau incorecte. Subiectul a afirmat că nivelul estimat al consumului a fost disproporționat față de stilul de viață modest al familiei sale. În mod special, el a subliniat că cheltuielile pentru produse alimentare au fost minime, întrucât aproximativ 85% din necesarul alimentar al familiei era acoperit prin sprijin în natură din partea părinților săi și ai soției sale, care locuiesc în zone rurale și cresc animale și cultivă culturi pentru consum propriu. Aceste rude le furnizau regulat carne, produse lactate, legume și alte produse agricole în mod gratuit. Subiectul a susținut că calculul CCP nu reflectă circumstanțele reale ale gospodăriei sale și că variabila „Cheltuieli totale de consum” nu este pe deplin aplicabilă în cazul său. El a argumentat că formula ar trebui recalibrată, ținând cont de subcomponentele consumului, şi a solicitat în mod expres ca variabila „Produse alimentare” să fie redusă cu 85% pentru a reflecta cu acuratețe necesitățile reale de consum şi sursele familiei sale”, se arată în document.

Potrivit calculelor procurorului, dacă cheltuielile familiei pentru produse alimentare ar fi reduse cu 85%, soldul negativ dintre veniturile şi cheltuielile familiei ar exista doar pentru anul 2016, în sumă de 29 038 de lei, şi pentru anul 2019, în sumă de 9 878 de lei.

Dovezile prezentate de procuror: acte de la primărie, fotografii și declarații ale vecinilor

Șeful PA a prezentat două certificate eliberate de autoritățile publice locale: Primăria satului Corlăteni, raionul Rîșcani și Primăria comunei Sevirova, raionul Florești, referitoare la activitățile agricole desfășurate de părinții și de socrii săi.

„Odată cu documentele confirmative prezentate ca răspuns la întrebările din runda a cincea, subiectul a depus și fotografii care ilustrează anumite aspecte ale gospodăriei părinților și ale socrilor acestuia (terenuri unde sunt cultivate fructe, legume și verdețuri, încăperi în care sunt depozitate saci cu cereale, zahăr, miere, ouă și ulei, frigorifere cu carne și produse din carne congelate, țarcuri cu animale domestice vii și păsări de curte etc.) Subiectul a prezentat declarațiile vecinilor părinților și ale vecinilor socrilor, precum și fotografii care atestă că părinții și socrii acestuia au deținut și dețin în prezent gospodăriile menționate anterior și că, în perioada 2012-2023, au crescut animale domestice și păsări de curte, au cultivat fructe și legume; în prezent dețin carne congelată în urma sacrificării regulate a animalelor și păsărilor domestice, au conserve, alte produse etc., pe care le oferă periodic și la nevoie familiei subiectului. Toate documentele confirmative și imaginile foto prezentate de subiect, coroborate cu răspunsurile acestuia la întrebările scrise ale Completului, ne permit să presupunem că părinții și socrii subiectului ar fi putut oferi sprijin sub formă de produse alimentare pregătite și livrate familiei subiectului pe durata perioadei supuse evaluării (2012 – 2023)”, a notat Comisia.

În plus, conform Comisiei, având în vedere „stilul de viață modest al familiei subiectului”, în special în primii ani ai perioadei evaluate, Completul a admis că soldul negativ stabilit în valoare de 199 882 de lei „ar putea fi diminuat”.

„Chiar dacă fluxul financiar negativ pentru acești ani a fost tratat ca potențială avere inexplicabilă, acesta nu depășește pragul de 234 de mii de lei”, a concluzionat Comisia.

Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost numit oficial în funcție luni, 1 septembrie, și prezentat colectivului de procurori de procurorul general interimar Alexandru Machidon.

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 23 iunie, Marcel Dumbravan a fost desemnat câștigător pentru funcția de procuror-șef al PA, acumulând cel mai mare punctaj – 76,64. Astfel, în temeiul prevederilor legale, Consiliul a hotărât să propună procurorului general interimar, Alexandru Machidon, candidatura lui Dumbravan pentru numirea în calitate de procuror-șef al PA.

Dumbravan a fost numit în funcția de procuror stagiar la data de 18 aprilie 2005, în cadrul Procuraturii raionului Florești. La 22 martie 2006, a fost numit în funcția de procuror în aceeași Procuraturi. Ulterior, la 21 ianuarie 2008, a fost numit procuror în Procuratura Anticorupție. Începând cu 10 decembrie 2019, a deținut funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și șef al Oficiului „Nord”. Începând cu 4 martie 2025, a exercitat funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție.