Procurorii cer mandat de arestare pe numele lui Șor și anunțarea acestuia în căutare

Procurorii anticorupție înaintează astăzi un demers către magistrații Curții de Apel Cahul prin care solicită emiterea mandatului de arestare pe numele lui Ilan Șor și anunțarea acestuia în căutare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor.

Ședința de la Curtea de Apel Cahul are loc în acest clipe, iar potrivit serviciului de presă al Procuraturii, aceasta se va finaliza la ora 14.00.

Știrea se actualizează.