„Presiuni din partea lui Filat și Plahotniuc”. Cum ar fi fost preluată Publika TV de către Plahotniuc. Declarațiile martorilor în dosarul „Frauda bancară”

Astăzi, 31 octombrie, a continuat audierea martorilor acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, tot în absența inculpatului care „a rugat să nu fie escortat, pe motiv că trebuie să facă cunoștință cu materialele cauzei”.



În ședință, cei audiați au făcut mărturii despre cum și-a extins Plahotniuc influența asupra mass-mediei din R. Moldova: de la centralizarea mai multor instituții de presă până la preluarea Publika TV, după mai multe „presiuni”.

Astăzi, 31 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale care se ocupa de escrocherii și spălare de bani, prin intermediul căreia a sustras în 2014 circa un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Inculpatul Vladimir Plahotniuc a refuzat și de această dată să fie adus în instanță, pe motiv că nu și-a studiat până la capăt dosarul. Procesul însă a continuat în lipsă, fiind audiați patru martori.

Preluarea Publika TV. Întâi – sediul, apoi – postul TV

Primul martor audiat în ședința de astăzi a fost Dumitru Țîra, primul director general al Publika TV, actual fondator al Grupului Media Realitatea.

Țîra a declarat în instanță că l-a cunoscut pe Plahotniuc în 2009, atunci când Sorin Vântu, fondatorul Publika TV, a venit în R. Moldova. Martorul a declarat că „după jumătate de an de la lansarea postului Publika TV, Plahotniuc deja își dorea preluarea acestui canal”.

Țîra a continuat declarând că primul pas în acest sens a fost făcut în 2012, atunci când Plahotniuc i-a solicitat o întrevedere prin care le-a comunicat că sediul în care Publika TV își desfășoară activitatea a ajuns în posesia sa. Dumitru Țîra a menționat că a tratat acest gest ca o presiune de „Hai să fiți cuminți!”.

Pe lângă această „presiune”, martorul a adăugat că au existat și alte tipuri de presiuni din partea lui Plahotniuc și al lui Filat, care presupuneau, de exemplu, controale fiscale.

„Toate presiunile erau legate de conținut, pentru că noi scriam, de exemplu, despre cortegiul care îl însoțea pe Plahotniuc și încălca regulile”, a adăugat Țîra.

De asemenea, martorul a declarat în instanță că, în toamna lui 2013, Publika TV a ajuns în posesia lui Vladimir Plahotniuc după ce administratorii companiei care coordonau postul invocau lipsă de finanțe.

Țîra a declarat că propunerea ca Publika TV să ajungă în posesia lui Plahotniuc ar fi venit de la administratorii postului TV, care s-ar fi adresat mai multor oameni de afaceri și, în același timp, și lui Plahotniuc.

Bănuitul care s-a transformat în martor, despre o tranzacție de 34 milioane de lei

Un alt martor audiat este Lilian Bustiuc, angajat în 2011 în calitate de director de studio la Prime TV, iar ulterior, la propunerea lui Petru Jelihovschi, care administra Prime TV în acea perioadă, a fost angajat și în calitate de director executiv al companiei care deținea postul 2+, cunoscut mai târziu sub numele Canal 2.

Acesta a declarat în instanță că firma care gestiona postul de televiziune 2+ ar fi avut datorii pe care nu ar fi fost capabilă să le întoarcă. Din acest motiv, în 2013, marca 2+ a fost cumpărată pentru suma de 34 de milioane de lei de compania care deținea la acea etapă postul Prime TV.

Deși deținea funcția de director executiv al companiei ce gestiona postul 2+, Lilian Bustiuc spune că a aflat despre această tranzacție abia după efectuarea ei.

În 2020, Bustiuc a fost audiat în calitate de bănuit, imputândui-se spălare de bani în proporții deosebit de mari. Peste jumătate de an însă statutul acestuia i-a fost schimbat din bănuit în martor.

Procurorul Vitalie Codreanu a declarat presei că cele 34 de milioane de lei ar reprezenta, de fapt, bani obținuți din schema prin care s-a furat miliarul de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

Plahotniuc, implicat direct în centralizarea unor instituții media

Tot în calitate de martoră a fost audiată și Veronica Cojocaru, care în 2008 a fost angajată în funcția de directoare a departamentului Relații cu clienții în cadrul „Casa Media” și, ulterior, în calitate de directoare la canalul TV 2+.

Aceasta spune că l-a văzut pe Vladimir Plahotniuc o singură dată, atunci când, alături de alți colegi, a fost invitată la o ședință la care urma să se discute despre o centralizare a mai multor instituții media – crearea unei entități „umbrelă”.

Cojocaru a declarat în instanță că acea ședință a fost prezidată de Vladimir Plahotniuc, cel care l-a prezentat pe fostul deputat Andrian Candu în calitate de director al entității media nou-creată.

Aceasta nu a menționat însă despre ce structură media este vorba și cum s-a numit aceasta.

Potrivit Rise.md, în 2010, Candu a fost delegat prin procură să reprezinte interesele grupului de firme olandeze OTIV Prime Holding BV și, separat, a două companii parte a acestui grup: OTIV Prime Real Estate BV și OTIV Prime Media BV. OTIV Prime Media BV, este fondatoarea societății General Media Group SRL, care a deținut anterior posturile de televiziune Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publika TV. În prezent, beneficiarul final al două dintre ele, Prime TV și Publika TV este, oficial, însuși Vladimir Plahotniuc.

Bani cash și de pe un card corporativ pentru deplasări

O altă martoră adusă de procurori în fața instanței este Elizaveta Negură care, în perioada 2011-2016 aceasta s-a ocupat de coordonarea agendei lui Vladimir Plahotniuc.

Martora a fost „scumpă” în declarații și răspunsuri, menționând d emai multe ori că nu își amintește detalii. A spus însă că toate deplasările subalternilor lui Plahotniuc erau achitate atât în cash, cât și d epe un card corporativ, despre care a menționat că nu își amintește detalii.

Avocatul acuză influențe politice, fără a argumenta

După finalizarea ședinței, avocatul Lucian Rogac a făcut din nou acuzații, potrivit cărora dosarul ar fi influențat politic, fără însă a spune la ce se referă. Întrebat dacă Plahotniuc se va prezenta în ședință în următoarea perioadă, acesta a spus că, probabil, da, însă doar după ce va finaliza de analizat materialele cauzei.