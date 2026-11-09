Patru episoade de escrocherie, cu un prejudiciu de 500 de mii de lei: O tânără din capitală a fost reținută

Poliția Capitalei investighează cel puțin patru episoade de escrocherie, cu un prejudiciu estimat la peste 500 de mii de lei, în care este suspectată o tânără de 25 de ani din capitală, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit probatoriului acumulat, aceasta ar fi avut rolul de curier, preluând mijloacele bănești obținute prin înșelăciune și transportându-le ulterior în stânga Nistrului.

IGP scrie că în cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că, după ce a aflat că este căutată de poliție, aceasta ar fi apelat la rude, care s-au adresat la Poliție, reclamând presupusa răpire a femeii. Ulterior, pe rețelele de socializare au fost publicate postări prin care era semnalată presupusa dispariție a acesteia.