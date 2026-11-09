Bărbat de 36 de ani, condamnat la 16 ani de închisoare pentru că și-a omorât cu o deosebită cruzime mama

Un bărbat de 36 de ani a fost recunoscut vinovat de omor intenționat, săvârșit asupra unui membru de familie, cu deosebită cruzime, anunță luni, 9 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Acesta a fost condamnat la 16 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit actului de acuzare, fapta a avut loc în seara zilei de 4 iunie 2026.

„Fiind la domiciliu în stare de ebrietate alcoolică avansată, condamnatul a inițiat un conflict verbal cu mama sa, în vârstă de 70 de ani. Ulterior, acesta a bruscat intenționat ușa casei, lovind-o, iar după ce victima a căzut la pământ în curte, a manifestat o deosebită cruzime, aplicându-i mamei sale multiple lovituri cu pumnii și picioarele în regiuni vitale ale corpului, inclusiv la nivelul capului și al toracelui”, precizează PG.

Rapoartele de expertiză au exclus categoric versiunea căderilor accidentale invocate inițial de făptuitor, având în vedere multitudinea și localizarea leziunilor.

În cadrul ședinței de judecată, instanța a respins solicitarea apărării de recalificare a faptei în violență în familie soldată cu decesul victimei din imprudență.

Deși, în instanța de judecată inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția și a regretat fapta comisă, gravitatea excepțională a infracțiunii a determinat aplicarea unei pedepse severe.

Prin aceeași decizie, instanța a dispus încasarea din contul condamnatului în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare pentru efectuarea expertizelor, în sumă de 64 614 de lei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Sud.