A fost stabilită data alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei

La ședința din 27 noiembrie, deputații Adunării Populare, după lungi discuții, au aprobat data alegerilor. Acestea vor avea loc cu circa 4 luni mai târziu decât termenul stabilit de lege, notează Nokta.

Data alegerilor a provocat discuții aprinse la ședința de astăzi a Adunării Populare. La vot au fost supuse două date: 22 martie și 10 mai.

În final, 15 deputați din cei 28 prezenți au votat pentru 22 martie. „Felicitări, colegi, am ales data de 22 martie”, a declarat președintele de ședință, Nicolae Ormanji.

Anterior, deputații afirmaseră că nu pot stabili data alegerilor până când nu va exista o decizie a Curții Supreme de Justiție (CSJ) privind vechea componență a CEC-ului Găgăuziei. Deocamdată aceasta încă nu există – ședința CSJ are loc chiar astăzi –, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe deputații găgăuzi să stabilească data următoarelor alegeri pentru Adunarea Populară.

Deciziile care au dus la actualul impas privind stabilirea datei alegerilor

Scrutinul, conform legii, ar fi trebuit să aibă loc încă pe 16 noiembrie. Totuși, mai multe decizii au dus la un impas în procesul de stabilire a datei alegerilor.

În primul rând, anume Adunarea Populară a fost cea care a dizolvat anterior Comisia Electorală Centrală permanentă a autonomiei. Cancelaria de Stat a contestat această decizie, iar în prezent cazul este examinat de Curtea Supremă de Justiție. Anunțarea verdictului fusese programată pentru 26 noiembrie, dar a fost amânată pentru 27 noiembrie. Fără o CEC funcțională, organizarea alegerilor este tehnic imposibilă.

În al doilea rând, au apărut dispute în jurul creării unei CEC temporare. Vicepreședintele legislativului găgăuz, Gheorghi Leiciu, a propus instituirea unui asemenea organ, însă inițiativa nu a fost niciodată înaintată spre dezbatere deputaților Adunării Populare.

Un alt punct de controversă a devenit „problema” Curții de Apel Comrat. Unii deputați au declarat că, deoarece Curtea de Apel Comrat a devenit parte a Curții de Apel Sud, nu ar mai exista cine să confirme rezultatele alegerilor. Însă Curtea de Apel din Comrat își continuă activitatea și poate îndeplini această funcție.

Despre organizarea alegerilor în martie a vorbit pentru prima dată președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov. Ulterior, data a fost confirmată în emisia GRT și de vicepreședintele Leiciu.