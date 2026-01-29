Onoruri procurorilor de la Machidon, Dumbravan, CSP și polițiști: Mesaje de felicitare, adresate cu ocazia zilei profesionale

Pe 29 ianuarie, în R. Moldova este marcată Ziua lucrătorului procuraturii. Cu această ocazie, procurorul general interimar Alexandru Machidon și-a felicitat colegii. Rolul organelor Procuraturii a fost consemnat de Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), șeful Procuraturii Anticorupție Marcel Dumbravan, Inspectoratul General al Poliției (IGP), precum și Poliția de Frontieră.

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a subliniat că procurorii activează sub „presiune constantă și expunere publică”, fiind nevoiți să ia „decizii dificile” și, adesea, să facă „sacrificii personale și care rămân nevăzute”. Machidon a felicitat, totodată, funcționarii publici și personalul din cadrul Procuraturii, subliniind că activitatea acestora asigură suportul administrativ, organizatoric și tehnic necesar desfășurării activității instituției.

„Munca în procuratură este mai mult decât o profesie — este o vocație, care cere nu doar competență juridică, ci și echilibru, curaj și atașament față de valorile statului de drept. Faptul că, zi de zi, contribuiți la combaterea criminalității, la asigurarea legalității și la înfăptuirea justiției conferă un sens profund activității pe care o desfășurați. Vă doresc sănătate, echilibru, putere de muncă și încrederea că eforturile dumneavoastră contează și sunt apreciate. Să aveți parte de respect, sprijin și satisfacția lucrului bine făcut”, le-a transmis colegilor Alexandru Machidon.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a distribuit mesajul transmis de Alexandru Machidon, în timp ce șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a ales să se adreseze direct procurorilor, cărora le-a vorbit despre devotament și curaj.

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) le-au urat procurorilor din R. Moldova „demnitate profesională neclintită” și au evidențiat rolul Veteranilor Procuraturii.

În context, echipa Poliției Naționale i-a felicitat pe procurorii „care, prin profesionalism, integritate și devotament, contribuie zilnic la apărarea legii, a drepturilor cetățenilor și a interesului public”.

Polițiștii de frontieră le-au spus procurorilor că apreciază „parteneriatul bazat pe profesionalism, responsabilitate și încredere reciprocă și ne exprimăm disponibilitatea de a continua eforturile comune pentru un stat mai sigur și mai bine protejat”.

În 1996, președintele Mircea Snegur a semnat decretul prin care a instituit, pe 29 ianuarie, sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorului procuraturii.