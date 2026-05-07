O nouă inspectoare în cadrul Inspecției Procurorilor. Aceasta nu a promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare

Inspectoarea judiciară Diana Ioniță a promovat concursul pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor. Aceasta a fost audiată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) joi, 7 mai, și a obținut nota medie finală de 8,37, fiind admisă în funcția de inspector, cu un mandat de 6 ani.

Joi, 7 mai, CSP a desfășurat ultima probă a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor. La etapa interviului au fost admiși doi candidați — Diana Ioniță și Andrei Pacari. Cei doi au vorbit despre experiență, motivație, aptitudini și viziuni asupra standardelor de etică, iar apoi au răspuns la întrebările Consiliului.

În cele din urmă, CSP a calculat media aritmetică dintre nota obținută la proba scrisă și cea de la interviu. Pentru a accede în funcția de inspector în cadrul Inspecției procurorilor, candidații trebuiau să obțină cel puțin 7,5 puncte.

Diana Ioniță a acumulat 8,37 puncte, iar Andrei Pascari – 7,10.

Diana Ioniță își încheie mandatul actual de inspectoare judiciară la data de 27 mai. Începând cu 16 iunie, aceasta va exercita, pentru un mandat de șase ani, funcția de inspectoare în cadrul Inspecției procurorilor.

Anterior, Diana Ioniță, la acea etapă candidată la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), nu a promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare. Ulterior, raportul Comisiei a fost examinat de Consiliul Superior al Magistraturii, care, pe 11 iunie 2025, a respins concluziile și a dispus reevaluarea. Hotărârea a fost luată în contextul identificării unor neconcordanțe în aplicarea criteriilor de evaluare, comparativ cu alte cazuri similare în care Comisia a decis nepromovarea candidaților. Apoi, aceasta a anunțat că s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ și ca urmare a retragerii, Comisia nu a continua procedura de reevaluare în cazul său.