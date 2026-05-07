DOC (UPDATE) Fosta ambasadoare a R. Moldova în India a dat în judecată Ministerul de Externe: dosar penal, mustrare și destituire din funcție. Reacția instituției

UPDATE 11:43 MAE a declarat că a recepționat cererea de chemare în judecată și „va prezenta poziția instituției în cadrul procedurilor legale corespunzătoare”.

„Această poziție are drept scop asigurarea unui proces echitabil și desfășurarea examinării cauzei exclusiv în instanță, fără presiuni sau speculații în spațiul public”, au adăugat reprezentanții ministerului.

Fosta ambasadoare a R. Moldova în India, Ana Taban, a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe (MAE), „a se înțelege conducătorul acestuia – viceprim-ministrul Mihai Popșoi”, a punctat aceasta într-o adresare video publicată pe 7 mai.

Datele publice consultate de Ziarul de Gardă arată că dosarul a fost înregistrat pe 27 aprilie. Fosta ambasadoare solicită instanței anularea ordinelor emise de MAE privind aplicarea mustrării și sancțiunii disciplinare de destituire din funcție în privința sa.

Ziarul de Gardă a solicitat o reacție de la reprezentanții Ministerului de Externe. Până la momentul publicării acestui articol, MAE nu a venit cu un comentariu la acuzațiile formulate de Ana Taban.

„Am dat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, a se înțelege conducătorul acestuia – viceprim-ministrul Mihai Popșoi”, a declarat aceasta, menționând că a fost rechemată din funcție pentru că ar exista un dosar penal în care este vizată.

„(…) De la vârsta de 25 de ani lucrez la Ministerul de Externe. De-a lungul anilor am deținut mai multe funcții de responsabilitate. Acum câteva luni (august 2025, n.r.) am fost rechemată din funcția de primul ambasador rezident al R. Moldova în India. Am aflat despre acest lucru din presă. Doar mai târziu, peste circa două luni, la solicitarea mea oficială, am aflat motivul. Și anume – existența unui dosar penal. Sună foarte grav. De aceea m-am adresat la Procuratura Anticorupție pentru mai multe detalii. Doar că, surpriză, Procuratura Anticorupție m-a informat oficial, în scris, că nu fac parte din niciun dosar penal și că Procuratura nu a solicitat niciodată rechemarea mea din funcție. Cu alte cuvinte, s-ar fi încercat fabricarea unui dosar penal”, a menționat aceasta.

Taban a continuat adresarea video, invocând o serie de motive de ce a acționat în instanță Ministerul: „Deoarece am încercat să aflu adevărul, se pare că am devenit incomodă. Am fost sancționată disciplinar, cu mustrare, fără respectarea legii. Fără ca să existe un motiv real. Probabil, printr-o astfel de metodă, s-a încercat într-un fel sau altul intimidarea mea. Odată cu revenirea în Centrala Ministerului de Externe, mi s-a oferit funcția de ambasador cu misiuni speciale. (…) Doar că în realitate, din septembrie 2025 până recent, nu am fost implicată în nicio activitate a Ministerului de Externe. (…) Mi s-a oferit un birou la parterul Ministerului, lângă secția logistică. Mesajul conducerii ministerului a fost cât se poate de clar. De aceea am decis să-l ajut pe viceprim-ministrul Mihai Popșoi și să depun o cerere de concediu din cont propriu. Când eram deja în concediu, în a treia zi, am fost informată că cererea nu a fost aprobată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi. Respectiv, ulterior, am fost sancționată disciplinar, cu demiterea din funcția publică. Motivele? Absența de la serviciu și faptul că nu am depus cerere de perfectare a accesului la secret de stat”, a comunicat Taban.

Taban a cerut nulitatea ordinului MAE nr. 251-p-251 din 12.08.2025, modificat prin ordinul nr. 263-p-263 din 26.08.2025, a ordinului nr. 235-b-196 din 18.11.2025 privind aplicarea mustrării și a ordinului nr. 148 p-148 din 25.03.2026 privind aplicarea sancțiunii disciplinare de destituire. Nu există un dosar și împotriva ministrului Popșoi.

În septembrie 2023, ex-ministrul de Externe, Nicu Popescu, a propus numirea Anei Taban în funcția de ambasadoare extraordinară și plenipotențiară a R. Moldova în Republica India, cu reședința la New Delhi. Propunerea a fost susținută de Guvern. În august 2025, Guvernul a decis rechemarea Anei Taban, care era primul ambasador rezident al R. Moldova în India, din funcție.

Ana Taban este licențiată în științe politice și are o diplomă de master în management internațional și inovație. În perioada 2015 – 2018, Ana Taban a activat la Ambasada R. Moldova în Franța, fiind consilieră în domeniul politic și economic. Aceasta avea o experiență de 14 ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.