O inspectoare judiciară, în privința căreia s-a dispus anterior reevaluarea externă, s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ

Inspectoarea judiciară Diana Ioniță își retrage candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Ea a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre decizia luată, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Decizia de retragere a fost comunicată după ce candidata fusese invitată la o nouă rundă de audieri în fața Comisiei, în cadrul procedurii de reevaluare.

Totuși, ca urmare a retragerii, Comisia nu va continua procedura de reevaluare în cazul său, decât în situația în care CSM respinge cererea de retragere.

În evaluarea inițială, Diana Ioniță nu a promovat verificarea efectuată de Comisie. Ulterior, raportul Comisiei a fost examinat de Consiliul Superior al Magistraturii, care, pe 11 iunie 2025, a respins concluziile și a dispus reevaluarea.

Hotărârea a fost luată în contextul identificării unor neconcordanțe în aplicarea criteriilor de evaluare, comparativ cu alte cazuri similare în care Comisia a decis nepromovarea candidaților. De asemenea, CSM a solicitat reexaminarea elementelor legate de regimul de incompatibilități ce vizează activitatea profesională a candidatei.