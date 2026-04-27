O moldoveancă acuzată de fraudă, reținută în SUA și extrădată

Statele Unite au extrădat în R. Moldova o femeie căutată pentru delapidare, pentru a compărea în fața justiției, a anunțat Ambasada SUA la Chișinău. Aceasta a fost reținută în ianuarie 2026 în Texas.

„Operațiunea reflectă coordonarea bilaterală strânsă dintre agenții speciali ai Serviciului de Securitate Diplomatică din Houston, statul Texas și partenerii din Republica Moldova, inclusiv Procuratura Generală, Inspectoratul General de Poliție și Poliția de Frontieră. Cazul servește ca avertisment clar: Statele Unite nu sunt un refugiu sigur pentru cetățenii moldoveni căutați de justiție. Eforturile noastre bilaterale de identificare și capturare a persoanelor fugare rămân o prioritate majoră, pe măsură ce Statele Unite și R. Moldova colaborează pentru susținerea statului de drept și asigurarea justiției pentru victime”, notează Ambasada.