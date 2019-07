Numele celor 23 de candidați înscriși la concursul organizat de Parlament pentru două fotolii la CC

23 de persoane s-au înscris la concursul organizat de Parlament pentru două fotolii vacante de judecător la Curtea Constituțională. Nouă dintre aceștia și-au depus candidatura și în competiția anunțată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru două funcții de judecător constituțional.

Lista candidaților înscriși la concursul pentru funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului, publicată de președintele Comisiei juridice, Sergiu Litvinenco:

1. LAZARI Constantin

2. GROSU Vladimir

3. CÂRNAȚ Teodor

4. NEGRU Andrei

5. ISTRATE Angela

6. BURIAN Alexandru

7. TERZI Nicolai

8. POTÎRNICHE Oleg

9. BOIȘTEANU Eduard

10. EȘANU Nicolae

11. ROȘCA Nicolae

12. CORJ Mihai

13. RĂDUCANU Tatiana

14. KUCIUK Valeriu

15. MIDRIGAN Pavel

16. MANOLE Domnica

17. COCA Andrei

18. GUCEAC Ion

19. SPOIALĂ ALEXANDRU

20. STRĂTILĂ VICTOR

21. RUSU EUGEN

22. NICOLAE ALEXEI

23. ARABADJI NINA

Nouă candidați, Teodor Cârnaț, Vladimir Grossu, Oleg Potârniche, Eduard Boișteanu, Mihai Corj, Tatiana Răducanu, Andrei Coca, Domnica Manole și Alexandru Spoială, s-au înscris și în concursul organizat de CSM pentru două funcții vacante de judecător.

Dosarele candidaților urmează a fi plasate pe pagina web a Parlamentului.

Cetățenii, societatea civilă, mass-media, precum și orice alta persoană interesată poate expedia opinii pe marginea candidaților înscriși în concurs în termen de 5 zile de la publicarea anunțului oficial pe pagina web a Parlamentului.

Până marți, Comisia de concurs urmează să ia o decizie referitor la admiterea în concurs a candidaților.

„Neîntrunirea condițiilor de eligibilitate sau lipsa reputației ireproșabile reprezintă temei de neadmitere în concurs”, se precizează în Regulementul concursului, care specifică două probe: cea a dosarelor și cea a interviului.

La 20 iunie, cu o zi înainte ca membrii Comisiei de la Veneția să publice avizul critic referitor la deciziile din 7-9 iunie ale Curții Constituționale, care ar fi fost adoptate în favoarea PDM, președintele instituției, Mihai Poalelungi, și-a dat demisia.

Pe 26 iunie, ceilalți cinci membri ai CC (Aurel Băieșu, Raisa Apolschii, Artur Reșetnicov, Corneliu Gurin și Veaceslav Zaporojan) au demisionat in corpore, fără a comenta avizul Comisiei de la Veneția, care a stipulat expres că între 7-8 iunie nu existau condiții de dizolvare a Parlamentului, iar judecătorii constituționali nu au respectat propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei politice.