Numele angajatei DETS Râșcani și a femeii de afaceri escrotate astăzi la CNA într-un dosar de corupție

Percheziţiile din dimineața zilei de astăzi, 22 iulie, la mai multe Direcţii educaţie, tineret şi sport din capitală, efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), s-au soldat cu două rețineri. În izolatorul CNA au fost escrotate o angajată a Direcției educație, tineret și sport a sect. Râșcani (DETS Râșcani) și adminstratoarea unei firme din capitală. Acestea au statut de bănuit într-un dosar de corupere activă.

Potrivit CNA, urmărirea penală a fost pornită în baza unui denunț depus de o fostă șefă a unei Direcții educație, tineret și sport din capitală.

CNA precizează că inginerul divizier de la DETS Râşcani i-ar fi propus fostei şefe de Direcție să încheie un contract cu un agent economic, pentru prestarea serviciilor de întreținere a țevilor de canalizare, iar drept mulţumire urma să beneficieze de un comision de 20 la sută din suma contractului.

Angajata reținută de CNA, ar fi Lilia Manoilă, inginer în cadrul DETS Râșcani. Numele acesteia a fost confirmat pentru ZdG de un angajat al Direcției.

În izolatorul CNA a fost escortată și Valentina Malișevschi, fondatoarea și administratoarea „Vanro-Com” SRL.

De la începutul anului curent, „Vanro-Com” SRL, potrivit datelor din Registrul de Stat al achizițiilor publice, a semnat cinci contracte cu DETS Râșcani. Acestea vizează lucrări de reparaţie a grădinițelor din subordinea DETS Râșcani și au o valoare totală de 1,5 milioane de lei.

Pe parcursul anului trecut, DETS Râșcani a semnat cel puțin opt contracte cu aceeași firmă, „Vanro-Com” SRL, pentru servicii de reparație a instituțiilor aflate în subordine și pentru servicii de „spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire, cu lichidarea eventuală a defectelor apărute”. Valoarea contractelor se ridică la 2,3 milioane de lei.

Firma respectivă a fost contractată în ultimii doi ani și de alte DETS de sector, dar și de Direcția generală educație, tineret și sport din Chișinău (DGETS), la fel pentru servicii de reparații a instituțiilor școlare și preșcolare

Respectiv, de la începutul anului 2018, „Vanro-Com” SRL a obținut 17 contracte cu DETS Centru, DETS Buiucani, DETS Ciocana și DETS Botanica, cu o valoare totală de 3,1 milioane de lei.

Trei contracte, firma a semnat în această perioadă și cu DGETS Chișinău, valoarea cărora s-au ridicat la 1,1 milioane de lei. Două contracte vizează „reparația sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare în instituțiile de învățământ subordonate DGETS”.

La DETS Râșcani am fost anunțați că șeful stricturii de sector, Andrei Pavaloi, este în concediu, iar contabilul-șef nu se află la acest moment în incinta Direcției.

Potrivti CNA, în procesul de investigare au apărut şi alte cazuri similare, în care ar fi fost implicaţi şi alţi agenţi economici, iar CNA a mai pornit două urmăriri penale pentru corupere activă. Astăzi, ofiţerii CNA au făcut percheziţii în birourile unor funcţionari din cadrul DETS Botanica, Râşcani, Buiucani şi Centru de unde au ridicat mai multe contracte de prestare a serviciilor pentru direcţiile menţionate. Percheziţii au avut loc şi la câţiva agenţi economici din capitală.

Urmărirea penală este exercitată de Procuratura Anticorupție.

Un scandal care viza legalitatea achizițiilor publice organizate de Direcțiile educație, tineret și sport din Chișinău a demarat în noiembrie 2016, după ce a fost constatat faptul că pe masa copiilor de la grădinițele din capitală au ajuns produse alimentare de o calitate îndoielnică. CNA vorbea despre 23 de bănuiți, deferite însă justiției nu au fost decât zece persoane.