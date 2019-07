Motivul pentru care CSM a decis prelungirea concursului pentru funcțiile vacante de judecător la CC

Deși în concurs au depus dosarele 14 pretendenți, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis în cadrul ședinței de astăzi, 16 iulie, extinderea perioadei de depunere a dosarelor în concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de la Curtea Constituțională.

Președintele CSM, Victor Micu, a anunțat despre prelungirea concursului pentru stabilirea criteriilor de selecție a candidaților. Astfel, pretendenții la funcția de judecător al CC își pot depune dosarele până la 23 iulie, urmând ca la 30 iulie să fie examinate dosarele și desemnați cei doi judecători la CC din partea CSM.

Decizia CSM vine și după ce ministra Justiției, Olesea Stamate, a declarat că este mai bine ca CSM să nu ia decizii în grabă și să ofere societății civile „suficient timp pentru a analiza candidații”.

Totodată, anterior, mai multe ONG-uri au lansat un apel către CSM, prin intermediul căruia au solicitat ca membrii CSM:

Paisprezece candidați s-au înscris în concursul organizat de CSM pentru cele două funcții de judecător la Curtea Constituțională din partea CSM. Este vorba despre: Teodor Cârnaț, Vladimir Grosu, Oleg Potârniche, Sergiu Băieșu, Eduard Boișteanu, Mihai Corj, Tatiana Răducanu, Eduard Ababei, Ghenadie Eni, Iulia Sîrcu, Serghei Țurcanu, Domnica Manole, Alexandru Spoială și Andrei Coca.