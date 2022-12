Ministrul Justiției reacționează după declarațiile directoarei adjuncte de la APP: „Nu există niciun document doveditor care ar justifica o presupusă investiție de 90 de milioane de euro”

Sergiu Litvinenco, minitrul Justiție a venit cu mai multe precizări după ce Tatiana Savva, directoarea adjunctă a Agenției Proprietății Publice (APP), a declarat că statul ar putea întoarce companiei „Avia Invest”, care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, aproximativ 90 de milioane de euro pentru presupusele investiții pe care le-ar fi efectuat în perioada 2013-2020, dacă reprezentanții companiei le vor putea demonstra, inclusiv „sursa banilor”.

Potrivit ministrului Justiției, nu există niciun document doveditor care ar justifica o presupusă investiție de 90 de milioane de euro.

„Reamintesc că pe 3 august 2022 Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală definitivă în cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (Republica Cipru) împotriva R. Moldova, respingând cererea Komaksavia Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Între altele, solicitarea către instanța arbitrală a fost ca R. Moldova să achite aproape 900 de milioane de euro, cerere respinsă alături de toate celelalte capete.

La aproximativ două săptămâni de la pronunțarea hotărârii Curții de Apel Chișinău, statul încă nu a preluat de la compania „Avia Invest” gestiunea asupra Aeroportului Internațional Chișinău. Tatiana Savva, directoarea generală adjunctă a Agenției Proprietății Publice (APP), susține că aeroportul va reveni în gestiunea statului în cel mult 180 de zile de la expedierea de către APP a notificării de rezoluțiune a contractului de concesiune, adică până în luna iunie 2023.

Ea mai spus că statul ar putea întoarce companiei „Avia Invest”, care a concesionat Aeroportul Internațional Chișinău, aproximativ 90 de milioane de euro pentru presupusele investiții pe care le-ar fi efectuat în perioada 2013-2020 și dacă reprezentanții companiei le vor putea demonstra, inclusiv „sursa banilor”.

Solicitată de ZdG, Tatiana Savva a declarat că Aeroportul Internațional Chișinău va reveni în gestiunea statului în termeni contractuali, astfel încât „statul pe de-o parte să-și apere interesele, iar pe de altă parte să asigure respectarea intereselor partenerului privat în oricare instanță națională sau internațională”.

Tatiana Savva a spus că „APP a informat Ministerul Finanțelor, precum și alți factori de decizie despre faptul că în perioada 2013-2020 compania „Avia Invest” a efectuat investiții de aproximativ 90 de milioane de euro și, în momentul rezilierii contractului de concesiune, statul este obligat în termen de 180 de zile să întoarcă aceste investiții companiei odată ce reprezentanții „Avia Invest” vor demonstra investițiile, inclusiv sursa banilor”.

(…) Am perfectat notificarea către SRL „Avia Invest” în calitate de concesionar privind restituirea activelor aeroportului și a terenului aferent; am făcut notificare către „Premier Energy” pentru asigurarea cu curent electric a Aeroportului Internațional Chișinău; am perfectat notificarea către Agenția Servicii Publice privind notarea în registrele de publicitate a faptului rezoluțiunii contractului de concesiune și respectiv am întocmit o circulară către autorități responsabile pentru a desemna persoane pentru a fi incluse în Comisia de primire-predare a activelor. Am adus la cunoștință Ministerului Finanțelor, cât și factorilor de decizie, că în 2013-2020 concesionara a efectuat investiții în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro și în momentul rezilierii contractului, noi suntem obligați în termen de 180 de zile să întoarcem aceste investiții companiei „Avia Invest”, odată ce ei demonstrează aceste investiții, inclusiv sursa banilor (…)”, a afirmat Tatiana Savva.