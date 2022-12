Aeroportul Internațional Chișinău va reveni în gestiunea statului în cel mult 180 de zile. Câți bani ar putea întoarce statul companiei „Avia Invest” pentru „investițiile” pe care le-a făcut în 7 ani

Aeroportul Internațional Chișinău va reveni în gestiunea statului în cel mult 180 de zile de la expedierea de către Agenția Proprietății Publice (APP) a notificării de rezoluțiune a contractului de concesiune, adică până în luna iunie 2023. Statul ar putea întoarce companiei „Avia Invest”, care a concesionat Aeroportul Internațional Chișinău, aproximativ 90 de milioane de euro pentru presupusele investiții pe care le-ar fi efectuat în perioada 2013-2020 și dacă reprezentanții companiei le vor putea demonstra, inclusiv „sursa banilor”. Declarațiile au fost făcute pentru Ziarul de Gardă de către Tatiana Savva, directoarea generală adjunctă a APP.

Solicitată de ZdG, Tatiana Savva a declarat că Aeroportul Internațional Chișinău va reveni în gestiunea statului în termeni contractuali, astfel încât „statul pe de-o parte să-și apere interesele, iar pe de altă parte să asigure respectarea intereselor partenerului privat în oricare instanță națională sau internațională”.

Directoarea adjunctă a APP a oferit detalii despre acțiunile întreprinse în prezent de autorități în procesul de preluare a gestiunii asupra obiectivului.

„(…) Condițiile preluării în gestiune a Aeroportului Internațional Chișinău sunt descrise foarte clar în contractul de concesiune. În document este menționat faptul că în 180 de zile noi trebuie să preluăm gestiunea asupra acestui obiectiv.

Pe 24 noiembrie am organizat o ședință de lucru cu participarea reprezentanților SIS, MIDR, Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal, Autorității Aeronautice Civile, ÎS „MoldATSA” și Aeroportului Internațional Chișinău. În cadrul acelei ședințe am decis elaborarea unui plan de acțiune privind realizarea transmiterii activelor aeroportului, conform contractului de concesiune, asigurarea funcționalității serviciilor prestate conform competenței în cadrul terminalului Aeroportului Internațional Chișinău și supravegherea respectării de către agenții economici ce activează în aeroport, a cerințelor privind siguranța zborurilor și de securitate”, a declarat Tatiana Savva.

Directoare adjunctă a APP: „Este premtaur să spunem cum vor fi optimizate cheltuielile. Presupunem că ele vor fi revizuite semnificativ”

Tatiana Savva a spus că „APP a informat Ministerul Finanțelor, precum și alți factori de decizie despre faptul că în perioada 2013-2020 compania „Avia Invest” a efectuat investiții de aproximativ 90 de milioane de euro și, în momentul rezilierii contractului de concesiune, statul este obligat în termen de 180 de zile să întoarcă aceste investiții companiei odată ce reprezentanții „Avia Invest” vor demonstra investițiile, inclusiv sursa banilor”.

Potrivit ei, în bugetul de stat pentru anul viitor a fost prevăzută această sumă contingentă.

„(…) În paralel sunt câteva acțiuni care au avut loc. Noi ne-am întâlnit cu reprezentanții Autorității Aeronautice Civile, reprezentanții SRL „Avia Invest” și reprezentanții ÎS „Aeroportului Internațional Chișinău”. Ne-am întâlnit cu muncitorii societății, le-am dat asigurări că locurile lor de muncă sunt în siguranță, că îi așteptăm în calitate de angajați în cadrul ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” și că problema reperfectării contractelor de angajare probabil că va avea loc în aprilie-mai. De facto are loc transferul automat al angajaților, astfel încât pe 1 iunie să fim funcționali. Pe 25 noiembrie ne-am întâlnit cu operatorii de transport aerian și operatorii de servicii de handling, tot în aceeași componență, pentru a da asigurări că contractele vor fi reperfectate pe termen încheiat, fără revizuirea lor. Acestea urmează să fie renegociate la solicitare. Acum este foarte prematur să spunem că vom avea condiții mai bune. Noi suntem siguri că vom avea taxe mai joase, dar în același timp trebuie să vedem care sunt costurile economice. Deci, este premtaur să spunem cum vor fi optimizate cheltuielile. Noi presupunem că ele vor fi revizuite semnificativ.

(…) Am perfectat notificarea către SRL „Avia Invest” în calitate de concesionar privind restituirea activelor aeroportului și a terenului aferent; am făcut notificare către „Premier Energy” pentru asigurarea cu curent electric a Aeroportului Internațional Chișinău; am perfectat notificarea către Agenția Servicii Publice privind notarea în registrele de publicitate a faptului rezoluțiunii contractului de concesiune și respectiv am întocmit o circulară către autorități responsabile pentru a desemna persoane pentru a fi incluse în Comisia de primire-predare a activelor. Am adus la cunoștință Ministerului Finanțelor, cât și factorilor de decizie, că în 2013-2020 concesionara a efectuat investiții în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro și în momentul rezilierii contractului, noi suntem obligați în termen de 180 de zile să întoarcem aceste investiții companiei „Avia Invest”, odată ce ei demonstrează aceste investiții, inclusiv sursa banilor (…)”, a afirmat Tatiana Savva.

Pe 23 noiembrie 2022, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat că Aeroportul Internațional Chișinău revine în gestiunea statului după ce magistrații Curții de Apel Chișinău au examinat decizia instanței de fond privind rezilierea contractului de concesionare a activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”. Potrivit lui Litvinenco, decizia Curții de Apel este „definitivă și executorie”.

„Felicitări poporului R. Moldova. Este meritul vostru”, a spus ministrul.

Deși contractul de concesionare a aeroportului a fost reziliat în 2020, „Avia Invest” continua să gestioneze Aeroportul Internațional Chișinău întrucât compania a atacat decizia APP cu privire la rezilierea contractului în instanță. La sfârșitul anului 2019, Parlamentul a luat act de rapoartele Comisiei de anchetă privind privatizarea „Air Moldova” și concesionarea aeroportului.

Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost realizată în mai mulți pași. Mai întâi, pe 19 iunie 2012, Guvernul a emis o hotărâre cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”, având, oficial, drept obiectiv „dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate”. A urmat hotărârea Guvernului din 30 mai 2013, prin care s-a aprobat concesionarea şi au fost stabilite condiţiile concesionării. Pe 14 iunie 2013, Ministerul Economiei a instituit Comisia de concurs responsabilă de organizarea şi desfăşurarea procedurii de selectare a concesionarului care, tot în iunie, a trimis invitaţii către şapte companii potenţiale participante la concurs.

Pe 3 august, Ministerul Justiției a anunțat că Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală definitivă în cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (R. Cipru) împotriva R. Moldova, respingând cererea Komaksavia Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Totodată, Tribunalul arbitral a obligat Komaksavia Airport Invest Ltd să ramburseze R. Moldova suma de aproximativ 216 mii de euro pentru cheltuielile de reprezentare juridică.

Prin cererea de arbitrare, Komaksavia Airport Invest Ltd a cerut Tribunalului arbitral, în principal, să oblige R. Moldova să continue executarea contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora din 30 august 2013 sau, în mod alternativ, să oblige R. Moldova să-i plătească o despăgubire în sumă estimată la 883 700 000 de euro pentru pretinsa expropriere a investiției alegate în legătură cu contractul de concesiune.

