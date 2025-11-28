Medic obstetrician-ginecolog și șef de secție – condamnat la doar un an și jumătate, cu suspendare, după decesul unei femei însărcinate în vârstă de 28 de ani. Ar fi inclus date false în acte, pentru a-și ascunde neglijența

Șeful secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă a fost condamnat de către prima instanță la un an și jumătate de închisoare, cu suspendare, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale care s-a soldat cu decesul unei paciente în vârstă de 28 de ani. Conform sentinței consultate de ZdG, este vorba despre Mihail Cacean, angajat al spitalului din 1989.

Mai exact, conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală (PG), prin hotărârea Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare cu interdicția de a exercita profesia de lucrător medical pe o perioadă de 2 ani. Executarea pedepsei cu închisoarea a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 1 an, perioadă în care inculpatul trebuie să respecte obligațiile stabilite de organul de probațiune.

Procurorii vor contesta sentința cu apel, solicitând o pedeapsă mai aspră.

Cacean Mihail by Ziarul de Gardă

Potrivit probelor administrate, în iunie 2022, inculpatul, având atribuții de organizare și coordonare a activității medicale, aprobare a internărilor, evaluarea pacienților și organizarea transferurilor către instituții medicale superioare, manifestând neglijență față de obligațiile de serviciu, nu a redirecționat o femeie însărcinată, în vârstă de 28 de ani, care avea o sarcină cu risc sporit, către o instituție medicală corespunzătoare (instituție medicală de nivelul II-III), internând-o într-un spital incompatibil pentru starea sa (instituție medicală de nivelul I), unde se acordă ajutor doar în caz de naștere fiziologică.

„Când gravida a acuzat scurgerea lichidului amniotic și dureri, medicul a luat decizia de a finaliza sarcina prin operație cezariană, la locul adresării. Astfel, pacienta a fost transferată în sala de operație, fiind efectuată operația cezariană. În timpul operației cezariene, medicul, manevrând cu obiecte înțepător-tăietoare, din imprudență, a lezat artera uterină stânga și polul inferior al rinichiului drept al pacientei. În perioada postoperatorie, starea ei nu a fost monitorizată corespunzător, iar sursa hemoragiei nu a fost identificată la timp, ceea ce a condus la agravarea stării de sănătate și, în final, la deces”, conform procurorilor.

Expertiza medico-legală a stabilit că încălcările admise de medic au fost cauza directă a hemoragiei masive, șocului hemoragic și decesului femeii.

„În scopul mușamalizării acțiunilor ilegale, inculpatul a dispus completarea unor acte medicale cu date false, pentru a ascunde neglijența sa și pentru a crea impresia că intervenția era una urgentă, deși pacienta trebuia redirecționată către o altă instituție medicală competentă pentru astfel de cazuri”, mai notează PG.

Instanța a mai dispus încasarea în mod solidar de la inculpat și de la IMSP „Spitalul Raional Ștefan Vodă” în beneficiul succesorului victimei a prejudiciului moral în sumă de 400 de mii de lei, precum și a despăgubirii pentru pierderea întreținătorului copiilor minori, până la atingerea majoratului acestora, în cuantum de 1/3 din salariu mediu lunar pe economie.

Apărătorul, Cotovici Eugeniu, a solicitat achitarea inculpatului Mihail Cacean din motiv că nu a fost demonstrată vinovăția acestuia, respingerea cerinței privind încasarea cheltuielilor de judecată și respingerea acțiunii civile.

Până la pronunțarea definitivă a hotărârii, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.