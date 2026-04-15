MEC, despre cazurile de corupție de la Bălți, în care ar fi fost implicați angajați ai unor instituții de învățământ profesional: „Va solicita conducerii suspendarea din funcție a persoanelor implicate”

La o zi după perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) în municipiul Bălți, în dosare de corupție care ar implica angajați ai unor instituții de învățământ profesional și agenți economici din domeniul construcțiilor, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că va solicita conducerii instituțiilor vizate suspendarea din funcție a persoanelor implicate.

Totodată, Ministerul a comunicat că va iniția „verificări interne extinse” asupra modului de derulare a procedurilor de achiziții și a executării lucrărilor de construcție și reparație.

Într-un comunicat de presă emis miercuri, 15 aprilie, MEC a transmis că „condamnă ferm cazurile de corupție” documentate de CNA.

„Faptele descrise – de la pretinderea și acceptarea mitei până la compromiterea calității lucrărilor finanțate din bani publici – sunt absolut inacceptabile și subminează grav integritatea sistemului educațional. Astfel de acțiuni afectează direct siguranța și condițiile de studii ale elevilor și reprezintă o trădare a responsabilității publice (…). Totodată, MEC va coopera strâns cu CNA pentru a asigura documentarea completă a cazurilor și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați. Ministerul Educației și Cercetării reafirmă toleranță zero față de corupție și va întreprinde măsuri suplimentare pentru consolidarea responsabilității în gestionarea resurselor publice din sistemul educațional”, a transmis instituția, fără a precizare care vor fi „măsurile suplimentare”.

Cinci persoane au fost reținute marți, 14 aprilie, în cadrul mai multor cauze penale pornite pe fapte de trafic de influență, corupere pasivă și corupere activă.

Printre persoanele reținute se numără doi fondatori și administratori ai unor agenți economici care activează în domeniul construcțiilor, precum și trei persoane publice, angajate în calitate de directori adjuncți ai instituțiilor de învățământ profesional din municipiul Bălți și un responsabil tehnic (diriginte de șantier) în cadrul IMSP Spitalul Raional Sîngerei – persoană autorizată de stat să exercite atribuții de interes public în domeniul construcțiilor, a anunțat CNA.

Potrivit oamenilor legii, unul dintre administratori, acționând în interes infracțional, ar fi oferit și transmis mijloace bănești în sume cuprinse între 8 și 35 de mii de lei unor persoane publice, în scopul determinării acestora să nu verifice corespunzător volumul și calitatea lucrărilor executate în cadrul unor contracte de achiziții publice derulate cu instituții de stat, inclusiv instituții de învățământ și medicale. În acest mod, ar fi fost facilitată recepționarea lucrărilor executate cu abateri, noteză CNA.

Totodată, sursa citată scrie că un alt administrator este bănuit că, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice din cadrul Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite de la o persoană, pentru a determina factori de decizie să îndeplinească acțiuni contrare obligațiilor de serviciu și să nu creeze impedimente la recepția unei construcții.

Pe 14 aprilie, ofițerii CNA, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat 15 percheziții în cadrul cauzelor penale vizate, se menționează în comunicatul de presă. În urma acțiunilor de urmărire penală, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore: doi administratori ai unor agenți economici, doi directori adjuncți ai instituțiilor de învățământ profesional din municipiul Bălți și un diriginte de șantier.