Maia Sandu: „Cred că ar fi fost mult mai corect dacă guvernarea ar fi avut dreptul să numească procurorul general. Ne-am pomenit în situația în care nu putem face nimic”

„Cred că ar fi fost mult mai corect dacă Ministerul Justiției sau guvernarea ar fi avut dreptul să numească procurorul general”. Declarația a fost făcut de către președinta Maia Sandu joi, 12 iunie, în cadrul emisiunii „În PROfunzime”.

Șefa statului a fost întrebată despre numirea procurorului general Ion Munteanu în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), ceea ce a declanșat un nou concurs, fix după un an de la finalizarea ultimului, și despre procesul de reformare a justiției.

Întrebată „ce se întâmplă dacă o guvernare pro-rusă preia puterea”, președinta a susținut că în acel caz „nu contează ce este scris în lege”.

„Când am avut o guvernare coruptă, legea i-a împiedicat să facă lucrurile pe care le-au făcut? Nu, nu i-a împiedicat. Deci, pe de o parte, atunci când ai o guvernare prost intenționată aceasta oricum reușește să comită abuzuri (…). Inclusiv sub privirile procurorilor și a celor de la anticorupție și a altora. Atunci când ai o guvernare care chiar vrea să combată corupția, în Constituție este scris că nu guvernarea poate să numească acești oameni, și iată durează ani și noi tot încercăm, sperăm că va apărea cineva mai curajos din sistem, cineva onest, care își va asuma niște decizii. Acum nu putem să facem mare lucru pentru că asta este scris în Constituție și respectăm Constituția. Dacă am fi avut această posibilitate, eu cred că ar fi fost mult mai corect. Ok, guvernarea și-a asumat, a numit omul, dacă a eșuat – a eșuat guvernarea. (…) În multe țări europene, procurorul general este numit de guvernare, de ministrul Justiției sau de altă instituție controlată de majoritatea parlamentară (…)”, a mai spus Sandu.