Magistratul Ion Cotea, demis din funcția de judecător, susține că va ataca decizia Colegiul disciplinar și hotărârea CSM privind eliberarea lui din funcție: „O să contest până la ultima instanță. Nu este corect să lupți cu morile de vânt”

Ion Cotea, magistratul care a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că „în ultimii 25 de ani a asistat doar la distrugerea justiției” și care la 28 mai curent a fost suspendat din funcția de judecător în baza unei decizii a Colegiul disciplinar, iar ulterior, la 1 iunie, fiind eliberat din funcția de judecător în urma unei hotărâri adoptate de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), susține că va ataca decizia privind eliberarea lui din funcție.

Ion Cotea a declarat pentru Ziarul de Gardă că, inițial va ataca la CSM decizia Colegiului disciplinar privind sancționarea lui cu „eliberare din funcție”. Potrivit lui Cotea, în cazul în care decizia Colegiului disciplinar va fi menținută de CSM, el va merge în instanța de judecată, menționând că „intuiește că nu o să aibă câștig de cauză” pentru că „știm ce prezintă sistemul judiciar la moment”.

„Nu sunt de acord cum s-a procedat, dar eu o să respect toate formalitățile legale. Eu o să contest până la ultima instanță Hotărârea Colegiului disciplinar. O să contest la CSM, apoi în instanță. Aștept să-mi fie remisă Hotărârea motivată a Colegiului Disciplinar din 28 mai pentru că până la moment nu am recepționat-o. Hotărârea este cu drept de contestare. Ei sunt obligați să-mi remită Hotărârea ca să fac cunoștință cu ea, să vad ce argumente au adus și de ce le-au respins pe ale mele. Nu este corect să lupți cu morile de vânt, dar ca să nu fiu bănuit că am mers până la jumătate de cale – o să merg pe formalitățile pe care mi le acordă legea și o să contest. Și deja o să vedem. Eu intuiesc că nu o să am câștig de cauză. Știm ce prezintă sistemul judiciar la moment. Este o mare diferență, este cerul și pământul sistemul în care eu am început a activa în 1994 și cel de la moment. Este o diferență extraordinară”, a declarat Ion Cotea, pentru Ziarul de Gardă.