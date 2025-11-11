Magistratul Emil Bulat, revenit în sistem după ce a fost scos de sub urmărire penală, a renunțat la funcția de vicepreședinte. Alte două magistrate și-au dat demisia

Două judecătoarea pleacă din sistem, iar un judecător a renunțat la funcția de conducere a unei instanțe. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 11 noiembrie, cu votul unanim al celor nouă membri prezenți la ședință, trei cereri de demisie, doar una dintre ele fiind în legătură cu atingerea vârstei de pensionare.

Judecătorul Emil Bulat, care a revenit recent în funcție, după ce a fost scos de sub urmărire penală într-un dosar de corupere pasivă și trafic de influență, renunță la funcția de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Hîncești, dar rămâne magistrat. Bulat și-a depus demisia din funcția administrativă la 5 noiembrie, a doua zi după decizia CSM privind revenirea sa la instanță.

Bulat a deținut funcția de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Hîncești din 29 octombrie 2024, până când a fost suspendat, la 25 mai 2025.

Președinta interimară a Judecătoriei Cimișlia, Veronica Carapirea, și-a dat demisia onorabilă din funcție, în contextul întrunirii condițiilor de beneficiere de dreptul la pensie pentru vechime în muncă. Aceasta își va înceta activitatea din 9 ianuarie 2026.

Legea prevede că, judecătorul care a atins vârsta prevăzută și confirmă vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcția de judecător are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în mărime de 55% din salariul său mediu lunar, care, pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de muncă generală, se mărește cu 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul său mediu lunar.

Judecătoarea de la Hîncești, Victoria Tofan, a cerut să fie eliberată din funcție începând cu 11 noiembrie 2024. Membra CSM care a prezentat subiectul, Natalia Bondarenco, nu a menționat motivul demisiei magistratei.

Tofan a fost numită judecătoare la 19 septembrie 2018. Prin hotărârea CSM din 21 decembrie 2023, Victoria Tofan, care activa atunci la Judecătoria Cimișlia, a fost suspendată din funcție pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor, începând cu 11 decembrie 2023 până la 4 octombrie 2026, inclusiv. În timp ce era în concediu, în contextul aprobării modului de repartizare a judecătorilor la sediile instanțelor judecătorești reorganizate, Tofan a fost repartizată la Judecătoria Hîncești, sediul Leova.