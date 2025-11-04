LIVE TEXT Ședința CSM: Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru acte de corupție, a fost scos de sub urmărire penală și repus în funcție

Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

Membrii CSM vor examina și admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

UPDATE 17:35 A fost anunțat concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

UPDATE 17:31 Plenul CSM a anunțat demararea concursului pentru suplinirea a 15 funcții vacante de judecător în Colegiul specializat anticorupţie al Judecătoriei Chișinău.

UPDATE 16:53 Membrii CSM au admis „în parte” cererea judecătorului Bulat și au încetat suspendarea sa din funcție cu repunerea acestuia în funcția de judecător.

UPDATE 16:40 Este examinată cererea judecătorului Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești privind revocarea hotărârii Plenului CSM nr. 145/12 din 25 martie 2025, prin care a fost suspendat din funcție. Bulat a cerut repunerea în toate drepturile avute anterior.

Judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești a fost numit în funcție în anul 2015. În octombrie 2024 a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, până la completarea funcției. Bulat a fost cercetat pentru acte de corupție. Judecătorul a negat că ar fi primit bani pentru soluționarea un cauze penale.

Prin ordonanța Procuraturii mun. Chișinău din 3 octombrie, Emil Bulat a fost scos de sub urmărire penală pe motivul lipsei faptei infracțiunii.

UPDATE 16:36 Au fost declarate admisibile dosarele următorilor candidați înscriși la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție:

Ion Bîtca

Elena Croitor

Ana Cucerescu

Oxana Parfeni

Dosarele vor fi remise Comisiei de evaluare pentru a fi supuși evaluării.

UPDATE 16:33 La ședință se examinează admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

La concurs s-au înscris: Ruslan Berzoi – avocat, fondator al Cabinetului Avocatului „Berzoi Ruslan”;

Ion Bîtcă – conferențiar universitar, doctor în drept, director al Școlii doctorale „Științe juridice și relații internaționale” din cadrul USEM;

Elena Croitor – doctor în drept;

Ana Cuerescu – judecătoare la Judecătoria Chișinău;

Oxana Parfeni – judecătoare la Judecătoria Chișinău, transferată temporar la Curtea Supremă de Justiție.

UPDATE 16:28 Membrii CSM au respins cererea judecătorului Eugeniu Ciubotaru pentru pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

Judecătorul Eugeniu Ciubotaru: Captură de ecran/ CSM

UPDATE 16:24 La ședință este desfășurat concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției

vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

UPDATE 15:49 Membrii CSM l-au numit pe Oleg Poalelungi în funcția de inspector-judecător în Inspecția judiciară pe un termen de șase ani.

Oleg Poalelungi

UPDATE 14:47 A fost amânată examinarea raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 14:36 Plenul CSM a admis contestația depusă de Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, împotriva Hotărârii nr. 7/5 din 20 mai 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința

acțiunilor ex-judecătorului Anatolie Țurcan de la Curtea Supremă de Justiție.

Astfel, a fost constatată o abatere disciplinară comisă de Anatolie Țurcan, fiind aplicată sancțiunea de mustrare.

UPDATE 14:11 Membrii CSM au intrat în deliberare.

UPDATE 13:17 Este examinată contestația depusă de Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, împotriva Hotărârii nr. 7/5 din 20 mai 2025 a Colegiului disciplinar, emise în privința

acțiunilor ex-judecătorului Anatolie Țurcan de la Curtea Supremă de Justiție.

UPDATE 12:57 Membrii CSM au aprobat raportul de evaluare a judecătoarei Olga Cojocaru. Astfel, magistrata nu a promovat evaluarea externă. Olga Cojocaru a fost eliberată din funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. La fel, Cojocaru a fost decăzută din dreptul de a exercita funcția de judecător timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii CSM.

UPDATE 12:48 Plenul CSM s-a retras în deliberare.

UPDATE 12:30 Membrii CSM au revenit din pauză și acordă întrebări judecătoarei în legătură cu raportul Comisiei.

UPDATE 11:16 La ședință a fost anunțată o pauză de 30 de minute după care membrii CSM vor reveni la examinarea raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 10:24 Următorul subiect pe agendă este raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru. Judecătoarea a venit și cu un avocat, Dan Popșoi. Magistrata a promovat inițial evaluarea, dar CSM a respins raportul, și după reevaluare, Comisia Vetting a propus nepromovarea judecătoarei, fiind constatat că „gospodăria subiectului evaluării a acumulat o balanță negativă de 573 de mii de lei”.

La audierea repetată a acesteia discuțiile cu membrii Comisiei au vizat chestiuni de integritate financiară, legate de posibile discrepanțe dintre averea obținută și cheltuielile efectuate pentru anii 2015, 2021 și 2022. De asemenea, au fost abordate aspecte de integritate etică, referitoare la două cauze examinate de judecătoare.

Judecătoarea Olga Cojocaru/ Sursa: CSM

UPDATE 10:22 Membrii CSM au decis să accepte raportul Comisiei Vetting în privința judecătoarei Angela Bostan, astfel magistrata a promovat evaluarea externă. Totuși, împotrivă au fost doi membri, Alexandru Postica și Livia Mitrofan.

UPDATE 10:13 Plenul Consiliului s-a retras să delibereze pe subiectul examinării raportului Comisiei Vetting privind reevaluarea judecătoarei Angela Bostan.

UPDATE 10:07 CSM examinează raportul pozitiv al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor de reevaluare a judecătoarei Curții de Apel Centru, Angela Bostan. În context, reevaluarea judecătoarei Angela Bostan a vizat exclusiv aspectele semnalate de CSM în hotărârea prin care a respins raportul inițial al Comisiei, care recomandase promovarea acesteia, și a dispus reluarea procedurii de evaluare. Procedura de reevaluare a inclus audierea suplimentară a judecătoarei în plenul Comisiei. Întrebările membrilor Comisiei au vizat sursele de finanțare pentru achiziția a două automobile și a unui apartament.

Anterior, Angela Bostan nu a promovat de două ori pre-vetting-ul, Comisia de evaluare a constatat două neconformități: sursa mijloacelor financiare pentru procurarea apartamentului din Chișinău al mamei candidatei și dreptul de abitație declarat de judecătoare asupra acestui imobil; încălcarea etică cu referire la participarea candidatei la Adunarea Generală a Judecătorilor. Aceasta activează în sistemul judecătoresc din februarie 2013.

Judecătoarea Angela Bostan a fost evaluată repetat după ce, pe 1 august 2023, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat mai multe decizii de evaluare a Comisiei Pre-Vetting și a dispus reevaluarea candidaților atunci.

Pe 3 ianuarie, Comisia Pre-Vetting a anunțat că a finalizat evaluarea reluată a judecătoarei. Potrivit Comisiei, candidata nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriul de integritate financiară.

Judecătoarea Angela Bostan

UPDATE 10:05 Membrii CSM au acceptat propunerea Comisiei Vetting de promovare a evaluării externe a președintelui interimar al Judecătoriei Bălți, Ion Pâcaleu.

UPDATE 10:00 În cadrul plenului CSM este examinat raportul de evaluare a judecătorului Ion Pâcaleu, președintele interimar al Judecătoriei Bălți. Comisia Vetting a propus promovarea evaluării.

Ion Pâcaleu activează în sistem din 2008. În 2011 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Fălești. În 2016 judecătorul a fost desemnat să exercite atribuțiile judecătorului de instrucție la Judecătoria Bălți, sediul Fălești, pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017. În același an, CSM l-a desemnat pe judecătorul Ion Pâcaleu, pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al Judecătoriei Fălești, până la suplinirea funcției vacante în modul stabilit de lege.