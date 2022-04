Magistrații Judecătoriei Chișinău au prelungit măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată lui Stoianoglo, pe o perioadă de 30 de zile

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au prelungit joi, 14 aprilie, măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, pe o perioadă de 30 zile.

Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), magistrații au examinat joi demersul procurorului desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința lui Stoianoglo, pe o perioadă de 60 zile. În rezultatul examinării demersului, judecătorul de instrucție a admis parțial solicitarea procurorului de caz și a dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată în privința procurorului general suspendat, pe o perioadă de 30 zile.

Reprezentanții PA menționează că, de la începerea anchetei, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală, care au drept scop cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cazului.

„A fost înaintată învinuirea la 4 persoane; au fost audiate 14 persoane în calitate de martori, declarațiile cărora în cumulul cu celelalte probe administrate, elucidează circumstanțele cazurilor cercetate; ​au fost efectuate peste 40 examinări a peste 5000 de documente și înscrisuri de ciornă; au fost formulate către alte state 3 cereri de asistență juridică internațională în materie penală; au fost efectuate 4 percheziții în urma cărora au fost depistate și ridicate mai multe documente, înscrisuri de ciornă, la fel calculatoare, telefoane mobile și alți purtători de informație electronică”, precizează procurorii.

În context, PA menționează că, toate calculatoarele, telefoanele mobile și alți purtători de informație electronică ridicate în urma perchezițiilor, au fost supuse expertizelor inginero-tehnice.

„Actualmente, marea majoritate a rapoartelor de expertiză fiind întocmite, iar concluziile acestora în coroborare cu restul probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, sunt relevante pentru stabilirea adevărului pe caz. Procurorii de caz în continuare întreprind toate măsurile necesare prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei în vederea stabilirii adevărului și terminarea urmăririi penale, iar la emiterea cărorva decizii procesuale în privința procurorului general suspendat și persoanele acțiunile cărora fac obiect a urmăririi penale, vom reveni cu detalii suplimentare”, se mai arată în comunicatul procuraturii.

Pe 5 octombrie 2021, în jurul orei 21:00, după trei ore de percheziții, Alexandr Stoianoglo a fost escortat de mascați ai Serviciului de Informație și Securitate (SIS) din clădirea Procuraturii Generale.

Potrivit procurorului anticorupție Victor Furtună, șeful suspendat al PG este cercetat pentru abuzul de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Conform informațiilor obținute de ZdG, oficial, Stoianoglo este învinuit de săvârșirea a cinci infracțiuni penale în perioada anilor 2011 (atunci când deținea funcția de deputat) și 2021 (deținând funcția de procuror general).

