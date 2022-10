LIVE TEXT Prima ședință de judecată de la CSJ în dosarul „kuliok”: cererea de recuzare a judecătorului Vladimir Timofti, respinsă

Prima ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon este învinuit că a pretins aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov pentru a negocia cu Federația Rusă, are loc luni, 17 octombrie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Igor Dodon este primul șef de stat judecat pentru o infracțiune comisă în perioada în care își exercita funcția. Din acest motiv, dosarul a fost remis spre examinare direct la CSJ, care, potrivit legii, este competentă să judece în primă instanță cauzele penale privind infracțiunile săvârșite de un șef de stat.

Ion Vîzdoagă, Petru Balan și Nicolae Posturusu sunt avocații socialistului Igor Dodon.

UPDATE 16:36 Magistrații au intrat în deliberări pentru a examina solicitarea procurorilor de prelungire a arestului la domiciliu în privința lui Dodon.

UPDATE 16:15 Procurorii au cerut prelungirea arestului la domiciliu cu încă 30 de zile în privința lui Igor Dodon.

UPDATE 15:07 Cererea de recuzare a judecătorului Vladimir Timofti de la examinarea dosarului a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

UPDATE 14:55 Completul de judecători format din Ghenadie Plămădeală, Ion Guzun și Anatolie Țurcan va examina cererea de recuzare a magistratului Vladimir Timofti înaintată de avocații lui Igor Dodon.

Ion Guzun a fost numit în funcţia de judecător al CSJ, pe 14 februarie 2014, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.

Ion Guzun a fost desemnat în funcția de judecător în anul 1993, la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău. După zece ani de activitate, magistratul a renunțat la mantie și a îmbrăcat roba de avocat pentru opt ani. În anul 2012, Ion Guzun a revenit în funcția de magistrat, la Curtea de Apel Bender, ulterior, în 2014, fiind promovat la CSJ.

Judecătorul Ion Guzun a făcut și el parte, alături de magistrata Liliana Catană, din completul de judecată care a pus punctul final în dosarul pe numele fostului premier Vladimir Filat la CSJ.

UPDATE 13:24 Magistrații de la CSJ au înregistrat cererea de recuzare a judecătorului Vladimir Timofti înaintată de avocații lui Dodon.

UPDATE 12:29 Avocații lui Dodon au cerut o pauză de 30 de minute pentru a formula o cerere de recuzare a lui Vladimir Timofti, președintele completului de judecători, care examinează cauza penală.

UPDATE 12:06 Magistrații au respins cererile înaintate de avocații lui Dodon, prin care a fost solicitată recuzarea procurorilor Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, pe motiv că „dosarul trebuie să fie instrumentat de procurori de la Procuratura Generală”.

UPDATE 11:50 După ce magistrații de la CSJ au intrat în deliberări, socialistul Igor Dodon a ieșit în fața instanței, acolo unde îl așteptau câțiva susținători, și a declarat că „acest caz o să intre în manualele de jurisprudență din R. Moldova”.

„(…) La CSJ trebuie să fie delegați procurori de la PG. Iarmaliuc are 2,5 ani în Procuratură. Are stagiu nici patru ani (…). Astăzi o să stabilească dacă procurorii vor fi ăștia sau nu, dacă judecătorii vor fi ăștia sau nu, pentru că CSJ examinează cazurile fostului președinte (…). Sunt o mulțime de elemente pentru a intra în detaliile dosarului. Dat fiind faptul că dosarul este de importanță națională, niciodată în 31 de ani de independență, președintele țării nu a ajuns aici. Tot ce ține de procedură pe acest caz trebuie examinat atent (…). Cazul acesta o să intre în manualele de jurisprudență din R. Moldova (…). Eu sunt puternic, mă țin în mâini. Eu nu am fugit din țară (…)”, a spus Dodon.