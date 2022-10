DOC Prima ședință de judecată de la CSJ în dosarul „kuliok”: detalii despre completul de judecători. Procuror: „PA nu are temeiuri de a solicita ca ședințele să fie închise”

Prima ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon este învinuit că a pretins aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov pentru a negocia cu Federația Rusă, este programată pentru data de 17 octombrie la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Igor Dodon este primul șef de stat judecat pentru o infracțiune comisă în perioada în care își exercita funcția. Din acest motiv, dosarul a fost remis spre examinare direct la CSJ, care, potrivit legii, este competentă să judece în primă instanță cauzele penale privind infracțiunile săvârșite de un șef de stat.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Petru Iarmaliuc, procurorul care conduce grupul de urmărire penală în acest dosar, a declarat că ședința va fi publică. Totodată, acuzatorul de stat a menționat că „Procuratura Anticorupție nu are careva temeiuri de a solicita ca ședințele să fie închise”.

„CSJ a informat Procuratura Anticorupție, prin citație, despre faptul că pe 17 octombrie urmează să se examineze, în prima ședință preliminară, cauza penală de învinuire a lui Igor Dodon. Respectiv, în ședința preliminară urmează să se examineze chestiunile ce țin de pregătirea cauzei penale pentru examinare în fond, inclusiv caracterul ședințelor publice sau închise ale examinării cauzei, chestiunile legate de competență, lista probelor și, respectiv, această ședință până când nu s-a expus instanța că este ședință publică sau închisă, la această ședință are acces inclusiv orice persoană care dorește să asiste la această ședință. Nu este îngrădit accesul altor persoane decât participanții la proces. Deci, poate să participe orice persoană care dorește. În ședința de judecată, Procuratura Anticorupție nu are careva temeiuri de a solicita ca ședințele să fie închise. Noi vom cere ca ședințele de judecată să fie deschise, să poată participa orice persoană care dorește, inclusiv reprezentanții mass-mediei pentru a informat corect și echidistant examinarea în fond a cauzei penale de învinuire a lui Igor Dodon”, a declarat Petru Iarmaliuc.

Într-un comentariu pentru ZdG, Corina Vararu, șefa Direcției monitorizare și relații cu publicul a CSJ, a declarat că ședința din 17 octombrie va fi publică.

Completul de judecători care va examina cauza penală este format din trei magistrați – Anatolie Țurcan, Vladimir Timofti și Ghenadie Plămădeală.

Anatolie Țurcan a fost numit în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție în 2016, până la atingerea vârstei de 65 de ani. Anterior, a activat în calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău, judecător la Judecătoria Râșcani și judecător la Judecătoria Ocnița.

Anatolie Țurcan a făcut parte din Completul de judecată de la Curtea Supremă de Justiție, alături de Vladimir Timofti și Nadejda Toma, care a pus punctul final în dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Cei trei magistrați au declarat neîntemeiat decursul depus de avocatul lui Platon împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău prin care a fost menținută condamnarea la 18 ani de închisoare.

Anterior, Anatolie Țurcan a exercitat funcția de membru al CSM pe o perioadă de 8 ani, două mandate consecutive. Când era membru al CSM, Țurcan a fost promovat de către colegii săi, de la CA Chișinău la CSJ.

Tot pe perioada mandatului său la CSM, au fost promovați în funcție și alți judecători vizați în mai multe investigații jurnalistice, cum ar fi: Mariana Pitic, promovată în funcția de judecător la CSJ și Mihai Poalelungi, promovat în funcția de președinte al CSJ. Țurcan a participat și la câteva subiecte care au servit ca temei pentru revocarea actualei componențe a CSM, și anume, darea acordului la pornirea urmăririi penale în privința a 15 judecători în baza sesizării făcute de Procurorul General, precum și la darea acordului la pornirea urmăririi penale în privința ex-judecătoarei CA Chișinău, Domnica Manole.

Anatolie Țurcan este nașul de cununie a lui Iurie Potângă, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Vladimir Timofti a fost numit în 2002 în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, potrivit magistrat.md. Ulterior, în 2003, acesta a fost numit în funcția de judecător la CSJ. În 2012, lui Timofti i-a fost conferit gradul superior de calificare a judecătorului, iar în 2014 i-a fost acordată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Vladimir Timofti a făcut parte din completul de judecători de la CSJ care, pe 12 februarie 2017, au respins ca inadmisibile recursurile depuse de părțile din dosarul fostului premier Vladimir Filat, judecat pentru corupere pasivă și trafic de influență, condamnat anterior de Judecătoria Buiucani la nouă ani de închisoare cu executare.

Ghenadie Plămădeală este judecător din anul 1999, când a fost numit în funcție la Judecătoria Hâncești. Peste doi ani, în 2001, a fost transferat la Judecătoria Buiucani, iar în 2004 a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. În 2014, 2016 și 2019, Ghenadie Plămădeală a fost evaluat cu calificativul „foarte bine” de către membrii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor.

Pe 6 octombrie 2022, Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat despre trimiterea în judecată a cauzei penale de învinuire a ex-președintelui R. Moldova, Igor Dodon, în comiterea infracțiunii de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al R. Moldova, în perioada lunii iunie 2019.

După anunțul PA privind expedierea în instanța de judecată a cauzei penale, socialistul Igor Dodon a spus într-o postare pe pagina sa de Facebook că se declară nevinovat și că dosarul este „cusut cu ață galbenă”.

„(…) În plus, am depistat multiple încălcări și greșeli, comise de procurorii care în grabă au transmis acest dosar în instanță pentru a face față sarcinilor puse de conducerea țării. Am observat modul cum Ministrul Justiției și președinta Comisiei Juridice au luat atitudine față de informația despre expedierea dosarului în judecată și au început presiunea publică pe justiție. Au uitat doar să adauge în postările sale că pe judecători îi așteaptă pre-vetitngul (…)”, a spus Dodon.