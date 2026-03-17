LIVE TEXT Președinția a expediat CSM informații despre candidații pe care a refuzat să-i numească în funcția de judecător. Consiliul a amânat examinarea cererilor acestora de înaintare repetată

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit marți, 17 martie, în ședință pentru a examina rapoartele pozitive ale Comisiei de evaluare externă privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni. Totodată, șapte candidați la funcția de judecător solicită repetat numirea în funcție.

UPDATE 11:00 Ședința CSM s-a încheiat.

UPDATE 10:50 CSM a amânat examinarea cererilor a șapte candidați la funcția de judecător privind înaintarea propunerii repetate președintei de numire în funcție. Conform lui Sergiu Caraman, Consiliul a primit în dimineața zilei de marți mai multe informații de la Președinției privind candidații, care trebuie să fie analizate.

„A parvenit din partea Președinției o informație privind anumite cifre/date care vizează persoanele dumneavoastră. Această informație a fost prezentată membrilor CSM astăzi dimineață, respectiv, fiind în ședință, noi nici nu am reușit să luăm cunoștință cu această informație. La dosarele dumneavoastră, Inspecția judiciară a solicitat informații de la instituțiile statului și nu se regăsește informația deplină de la toate. CSM îți va lua ceva timp pentru ca să studieze înscrisurile venite de la Președinție și inclusiv să recepționeze informații”, a explicat Caraman.

UPDATE 10:20 Judecătoarei Ecaterina Arseni i-a fost conferit gradul V de calificare, în urma demersului președintelui interimar al Curții de Apel Nord Ion Talpa.

UPDATE 10:18 CSM a respins examinarea sesizării judecătorului Ion Dadu privind „unele ingerințe grave în independența judecătorului” în lipsa magistratului. Astfel, subiectul a fost amânat.

UPDATE 10:12 Examinarea contestației împotriva hotărârii din 24 octombrie 2025 a Colegiului disciplinar, emisă în privința judecătorului Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost amânată pentru 24 martie.

„Dată până la care Valentina Garabagiu trebuie să vină să ia cunoștință cu toate materialele de care are nevoie din procedura disciplinară, să prezinte partea motivată a contestației sale și toate înscrisurile pe care le consideră relevante”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Anterior, Colegiul a constatat o abatere disciplinară comisă de Valentina Garabagiu și i-a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de „mustrare”.

UPDATE 10:04 CSM a amânat examinarea raportului de activitate al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor pentru anul 2025.

UPDATE 10:02 Cu același număr de voturi, CSM a acceptat raportul în privința Elenei Croitor. Elena Croitor este doctor în drept.

Elena Croitor

UPDATE 09:55 Cu 10 voturi „pro”, CSM a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Oxana Parfeni, candidată la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

Oxana Parfeni este judecătoare la Judecătoria Chișinău, fiind transferată temporar la CSJ.