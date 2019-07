LIVE/ Un membru CSM îi cere lui Victor Micu să își dea demisia

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc astăzi, 16 iulie, într-o nouă ședință. Pe agenda CSM se numără 11 subiecte, printre care suplinirea a șase funcții vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dar și desemnarea a doi judecători la Curtea Constituțională.

09.11: Ministra Justiției solicită retragerea de pe ordinea de zi a subiectului cu privire la desemnarea a șase judecători noi la Curtea Supremă de Justiție. Olesea Stamate declară că ministerul urmează să reducă numărul de judecători la CSJ, motiv pentru care nu este oportună numirea unor noi judecători.

09.07: Membrul CSM, Petru Moraru, declară că președintele CSM, Victor Micu, trebuie să își dea demisia.

„În această perioadă critică, în care se află sistemul judecătoresc, ați plecat la odihnă, ceea ce consider că nu este frumos. Este opinia mea personală”, a declarat Petru Moraru, solicitând includerea pe ordinea de zi a unui subiect cu privire la demiterea lui Victor Micu.

Paisprezece candidați s-au înscris în concursul organizat de CSM pentru cele două funcții de judecător la Curtea Constituțională din partea CSM. Este vorba despre Teodor Cârnaț, Vladimir Grosu, Oleg Potârniche, Sergiu Băieșu, Eduard Boișteanu, Mihai Corj, Tatiana Răducanu, Eduard Ababei, Ghenadie Eni, Iulia Sîrcu, Serghei Țurcanu, Domnica Manole, Alexandru Spoială și Andrei Coca.