LIVE Ședința CSM: trei rapoarte de nepromovare a evaluării integrității, examinate de Consiliu

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit în ședință după o pauză de o lună. Pe agenda ședinței au fost incluse 26 de subiecte, inclusiv trei rapoarte ale Comisiei de evaluare externă.

Totodată, șapte candidați la funcția de judecător solicită înaintarea propunerii repetate președintei R. Moldova de numire în funcție.

Doi judecători, Vitalie Muntean și Lorina Ciubotaru, au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru. Pentru concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător în completul anticorupție al Curții de Apel Centru a depus cerere doar Vladislav Negru, de la Judecătoria Chișinău.

UPDATE 13:34 Consiliul examinează raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea candidatului Ion Bîtcă la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Comisia a constatat nepromovarea evaluării de către candidat, din cauza neîntrunirii criteriului de integritate financiară. Ion Bîtcă activează în calitate de avocat.

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UPDATE 13:20 CSM a amânat examinarea raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru. Comisia a anunțat că a finalizat reevaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru pe 18 iunie.



În raportul de reevaluare, Comisia a propus, pentru a doua oară, nepromovarea evaluării de către judecătorul Ion Bulhac, constatând neîntrunirea criteriului de integritate etică.

UPDATE 13:20 A fost amânată deliberarea și pronunțarea hotărârii în privința evaluării Angelei Catană.

UPDATE 11:10 Angela Catană a declarat că cea mai mare parte a sumelor de bani analizate de Comisie provine din activitățile soțului acesteia în România, care este avocat.

UPDATE 10:30 CSM examinează raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Angela

Catană în calitate de ex-vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău. Comisia a constatat neîntrunirea criteriilor de integritate financiară. Prin urmare, raportul de evaluare conține propunerea de nepromovare a evaluării externe.

UPDATE 10:08 Elena Croitor, recent numită în funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, a depus jurământul solemn în fața membrilor CSM.

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 544-XIII privind statutul judecătorului, înainte de a începe exercitarea funcției, magistratul este obligat să depună jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii.