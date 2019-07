Lista finală a persoanelor admise de Parlament la concursul pentru două fotolii de judecător la CC

Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a admis 16 candidați la concursul pentru două funcții de judecător la Curtea Constituțională (CC).

Anunțul a fost făcut de Sergiu Litvinenco, după ședința de astăzi, 22 iulie, a Comisiei.

Lista candidaților admiși la concursul pentru funcția de judecător al Curții Constituționale:

1. GROSU Vladimir

2. CÂRNAȚ Teodor

3. NEGRU Andrei

4. ISTRATE Angela

5. BURIAN Alexandru

6. BOIȘTEANU Eduard

7. EȘANU Nicolae

8. ROȘCA Nicolae

9. CORJ Mihai

10. RĂDUCANU Tatiana

11. MIDRIGAN Pavel

12. MANOLE Domnica

13. GUCEAC Ion

14. SPOIALĂ Alexandru

15. STRĂTILĂ Victor

16. ARABADJI Nina

Termenul limită de depunere a dosarelor a expirat la 19 iulie. Tot atunci, Comisia a anunțat că dintre cele 23 de dosare recepționate doar 17 au corespuns cerințelor indicate în Regulamentul de concurs. Astăzi, Comsia a anunțat că a fost exclus din concurs candidatul Oleg Potîrniche.

Potrivit președintelui Comisiei juridică, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, intervievarea candidaților ar urma să aibă loc miercuri, 24 iulie, începând cu ora 9.00. Pretendenții la fotoliul de judecător constituțional vor fi intervievați cu ușile închise, fiind înregistrați video, iar ulterior imaginile vor fi făcute publice.

„Neîntrunirea condițiilor de eligibilitate sau lipsa reputației ireproșabile reprezintă temei de neadmitere în concurs”, este precizat în Regulamentul concursului.

Concursuri pentru funcțiile vacante de judecător la CC organizează Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii.

Componența Curții Constituţionale e de șase judecători, aceștia fiind numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia.