Gabriel Călin, eliberat din arest preventiv, după mai puțin de 30 de zile. Procurorii și apărarea au contestat decizia judecătorului de instrucție privind plasarea lui în arest la domiciliu

Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – o formațiune politică extraparlamentară, cercetat penal într-un dosar de corupere electorală și spălarea banilor, a fost eliberat din arest preventiv la sfârșitul lunii octombrie și plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată joi, 28 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Înainte de expirarea termenului de 30 de zile de arest preventiv, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au cerut judecătorului de instrucție prelungirea măsurii preventive în privința propagandistului. Apărarea lui Călin a cerut modificarea măsurii aplicate. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial solicitarea apărării.

Conform purtătorului de cuvânt al PCCCOS, Emil Gaitur, acuzatorii de stat au contestat decizia judecătorului de instrucție. Întrebată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel Centru, Adelina Roșca, a comunicat că instanța urmează să examineze joi, 13 noiembrie, două contestații ale încheierii privind aplicarea arestului la domiciliu. Atât procurorii cât și avocatul lui Gabriel Călin au contestat decizia judecătorului de instrucție.

Călin a ajuns joi, 2 octombrie, în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Încheierea privind plasarea lui în arest preventiv a fost pronunțată după ce PCCOCS i-a înaintat învinuirea pe cele două capete de acuzare.

„Bărbatul e suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei”, a precizat atunci PCCOCS.

În urma a peste 20 de percheziții efectuate pe 30 septemnrie, ofițerii de Poliție au ridicat mai multe probe: mijloace financiare în sumă de 36 de mii de dolari și 5750 de euro, dispozitive electronice și documente ce ar „confirma legătura suspectului cu tranzacții din Rusia”.

În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 de mii de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia în R. Moldova. În timpul documentării, a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate, conform PCCOCS.

Oamenii legii au publicat mai multe discuții interceptate. În una dintre discuții, un bărbat vorbește despre „postări de 5 mii de euro” și despre un video cu „galstucutul” (cravata) care l-au văzut „700 de mii de oameni”.

– Dapoi cum. Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro.

– Ce postare ai pus?

– Prosta (pur și simplu) … Și aceea cu galstucul (cravata) am pus-o din nou. Aceea cu galstucul au văzut-o 700 de mii de oameni. Lasă că totul o să fie bine. Din ce văd eu, totul o să fie bine. Nu sunt motive de îngrijorare deocamdată…indiferent de soarta lui, cum o cheamă?

ZdG a identificat pe pagina lui Gabriel Călin un clip video postat recent pe pagina sa de Facebook în care acesta poartă cravată. În acel video Călin a îndemna cetățenii să voteze Uniunea Creștin-Socială din Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Partidele pe care doreați să le votați le-au scos de la alegeri? Sau ele au fost interzise? Atunci știți ce să faceți. Eu o să reprezint interesele tuturor cetățenilor R. Moldova”, spunea Gabriel Călin în clipul video.

Detalii despre Călin

Gabriel Călin este fost jurnalist. Potrivit unei investigații Anticorupție.md din 2017, Călin a fost fondatorul mai multor site-uri, care, în perioada guvernării PDM, publicau materiale denigratoare la adresa oponenţilor politici ai oligarhului Vladimir Plahotniuc.

În trecut, Gabriel Călin a făcut parte și din serviciul de presă al „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi.

V. Florea: – Ai colaborat și cu Renato Usatîi.

G. Călin: – Da, eu am activat chiar în serviciul de presă al lui.

V. Florea: – Când a fost aceasta?

G. Călin: – 13-14, ceva de genul acesta, anul.

V. Florea: – Dar până atunci, tot în anii aceea, ai avut o colaborare anumită și cu filiera lui Vlad Plahotniuc.

G. Călin: – Da.

În ultimii ani, președintele UCSM a devenit activ pe rețelele de socializare, având și un canal de YouTube cu 22 de mii de abonați, unde răspândește falsuri și teze specifice propagandei rusești.

În aprilie 2024, Călin a participat la evenimentul de lansare, la Moscova, a așa-zisului Bloc „Victoria” și a organizației „Evrazia”, conduse de condamnatul fugar Ilan Șor.

În 2025, el a preluat conducerea UCSM. Mai multe despre partid, aflați aici.

Venituri zero și Mercedes de 180 de mii de lei

Colegul său de listă, Vitalie Florea, vizat și el de acțiunile oamenilor legii din 30 septembrie, declară venituri zero pentru anul 2024, an în care și-a cumpărat un automobil Mercedes, fabricat în 2012, cu o valoare indicată de 180 de mii de lei. El nu indică doar marca, nu și modelul automobilului Mercedes.

În clipuri video recente publicate pe rețelele sociale, Florea apare vorbind din interiorul a două automobile, unul cu interior în culoare bej, iar altul cu interior în culoare neagră.

Vitalie Florea a confirmat informațiile despre percheziții. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit, or, nu exista și nu au existat astfel de materiale”.