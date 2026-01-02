Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia va fi verificată de ANI în privința declarării averii și a intereselor personale

În privința fostei vicepreședinte a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) va fi inițiat un control privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale. Un proces-verbal care prevede acest lucru a fost emis astăzi, 2 ianuarie, de Autoritatea Națională de Integritrate (ANI). În decembrie 2025, Comisia de evaluare a judecătorilor a concluzionat că judecătoarea nu a promovat evaluarea.

„Pe paginile web au apărut materiale cu denumirea: Comisia Vetting: un magistrat care candidează pentru un post la CSJ a promovat evaluarea, în timp ce alți doi judecători nu au trecut procedura. Comisia susține că în urma evaluării a constatat că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia nu a promovat evaluarea. Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite, se menționează că în anul 2024, familia Ghidirim a procurat un automobil de model Nissan Qashqai, la prețul de 369873 lei. În anul 2025 soți Ghidirim au procurat un apartament cu suprafața de 66,04 m.p., unde la rubrica „valoarea bunului” a fost indicat 1 122 356 lei iar la valoarea de piață 2 051 180 lei, cu mențiunea că achitarea bunului urmează a fi efectuată în două tranșe, a doua fiind până la 30.04.2025″, se arată în sesizarea primită de ANI.

În documentul emis de ANI este specificat că în cadrul verificării prealabile a sesizării, cu scopul determinării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării pentru perioada 2016–2024, în coroborare cu informațiile generate de sistemele informaționale disponibile. „Verificarea a avut ca obiectiv identificarea unor eventuale erori /omisiuni în procesul de declarare a averii și intereselor personale precum și a unei eventuale diferențe substanțiale materializate prin procurarea de bunuri mobile/imobile care eventual nu ar fi proporționale cu veniturile oficiale obținute/declarate de către subiectul declarării”, a scris ANI.

Sofia Ghidirim (Aramă) și-a început activitatea profesională în anul 2005, în calitate de grefieră la Judecătoria Cimișlia, unde a activat până în aprilie 2007. Ulterior, a lucrat ca și avocat, până în 2014, când a fost numită în funcția de judecătoare. Din decembrie 2019 a fost numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședintă al Judecătoriei Cimișlia.

În 2025, Aramă a candidatat la funcția de membră în Consiliul Disciplinar al CSM, însă nu a trecut evaluarea. Aceasta a contestat decizia prin care nu a promovat evaluarea integrității, dar a pierdut litigiul la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).