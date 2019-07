Ex-magistrata Domnica Manole, achitată de Judecătoria Chișinău în „dosarul referendumului”

Acum câteva clipe, ex-magistrata Domnica Manole a fost achitată în dosarul în care era acuzată de pronunțarea unei hotărâri contrare legii în „dosarul referendumului”. Decizia magistraților vine după ce procurorul pe caz a renunțat la acuzațiile penale.

Potrivit procurorului pe caz, declarațiile unui martor al apărării și concluziile unor experți constituie temeiul în baza căruia acuzarea a renunțat de a mai înainta învinuiri penale ex-magistratei Domnica Manole.

Ex-magistrata Domnica Manole a fost judecată pentru adoptarea unei decizii contrare legii, mai exact pronunțarea la 14 aprilie 2016, în funcția de judector la CA Chișinău, a unei hotărâri prin care anula hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 30 martie 2016 care respingea organizarea unui referendum propus de Platforma „Demnitate şi Adevăr” şi obliga instituţia să iniţieze acel referendum republican.

La scurt timp, Eduard Harunjen, pe atunci procuror general interimar, a obținut acordul CSM de a demara urmărirea penală în privința magistratei.

Pe 4 iulie 2017, după ce a examinat avizul consultativ suplimentar al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) cu privire la judecătoarea Curții de Apel Chișinău Domnica Manole, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât că aceasta nu este compatibilă cu statutul de judecător și a demis-o din funcție.

Deși, după adresarea Domnicăi Manole la Curtea Constituțională, judecătorii acestei instituții au decis că verificarea de către Serviciul de Informații și Securitate a candidaților la funcția de judecător, dar și a judecătorilor, este neconstituțională, magistrații intanțelor din R. Moldova, până la CSJ, au respins cererea de chemare a Domnicăi Manole împotriva Consiliului Superior al Magistraturii și Serviciului de Informații și Securitate cu privire la anularea a două decizii prin care a fost demisă din sistem.