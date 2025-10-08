Evghenia Guțul și Svetlana Popan rămân în arest. Curtea de Apel a respins toate solicitările avocaților

Curtea de Apel a respins toate solicitările înaintate de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, inclusiv cea privind eliberarea acesteia din arest. Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, va rămâne în detenție, la fel ca și Svetlana Popan, scrie News Maker.

Miercuri, 8 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a examinat contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și ai Svetlanei Popan, secretara fostului Partid „Șor”. La prima ședință după condamnare, cele două au participat la ședință în regim online, deși avocații ar fi solicitat prezența lor fizică în sala de judecată.

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan.

Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistratat judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat magistrata.