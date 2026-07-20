Deputaul Vasile Costiuc acuză IGP că ar fi mușamalizat și eliberat un camion cu alcool etilic de contrabandă. Reacția Poliției

Deputatul Vasile Costiuc acuză conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) și mai mulți angajați ai poliției că ar fi mușamalizat un caz de presupus transport ilegal de alcool etilic. Președintele Partidului „Democrația Acasă” susține luni, 20 iulie, că un camion cu 20 de mii de litri de alcool, reținut în luna iunie pe traseul Vadul lui Vodă – Chișinău, ar fi fost eliberat ulterior în urma unor intervenții ilegale. IGP a venit cu un comunicat în care respinge acuzațiile și afirmă că informațiile prezentate public „sunt total eronate și fără suport probator”.

Potrivit lui Vasile Costiuc, alcoolul etilic ar fi fost introdus pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă din regiunea transnistreană, fără achitarea taxelor vamale. Deputatul afirmă că autocamionul cu marfa ridicată de poliție ar fi fost parcat pe teritoriul Inspectoratului de Poliție Centru, iar persoanele reținute ar fi fost eliberate în aceeași zi.

Costiuc mai susține că eliberarea camionului ar fi avut loc la indicația lui Marin Garaz, în urma unor presupuse intervenții din partea șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu.

„La momentul reținerii, angajaților Poliției le-a fost propusă suma de 30 000 dolari, dar au refuzat, și ca răspuns li s-a spus «dacă voi nu doriți sa luați acum, noi vom da mai mult, dar oricum vom hotărî întrebarea, voi știți cine este curator la noi și noi nu lucrăm din capul nostru». Întrebarea s-a hotărît cu 50 000 de euro, iar sâmbătă, 18 iulie 2026, autocamionul încărcat cu alcool etilic a fost eliberat la indicația lui Marin Garaz parvenită de la Viorel Cernauteanu, precum că a parvenit o indicație de la partidul PAS”, a scris deputatul.

Totodată, Costiuc a afirmat că experții IGP ar fi indicat în actul de expertiză că alcoolul etilic este, de fapt, apă.

IGP: Camionul a fost implicat într-o măsură specială de investigație

Într-un comunicat publicat după declarațiile deputatului, Poliția a respins acuzațiile și a precizat că dosarul privind camionul cu alcool etilic este unul aflat în desfășurare.

Potrivit instituției, cazul a avut loc la începutul lunii iunie și a fost făcut public anterior de Poliție. Reprezentanții instituției susțin că autovehiculul a fost utilizat de polițiști în cadrul unei măsuri speciale de investigație, autorizată conform legislației, pentru documentarea unei activități infracționale prin „achiziție de control”.

„În cadrul măsurilor procesuale planificate, autovehiculul a părăsit teritoriul Inspectoratului de Poliție Centru la data de 3 iulie, conform planului de documentare”, se arată în reacția Poliției.

Instituția precizează că alcoolul etilic ridicat a fost depozitat la o companie specializată, iar probele prelevate au fost supuse expertizelor pentru stabilirea concentrației. Ancheta ar continua.

„Poliția precizează că afirmațiile sunt lipsite de suport probator și sunt de natură să inducă în eroare opinia publică”, se mai arată în comunicat.

Totodată, IGP i-a solicitat deputatului Vasile Costiuc să utilizeze mecanismele legale pentru verificarea informațiilor înainte de a le face publice și să evite răspândirea unor date neverificate care ar putea afecta buna desfășurare a anchetei.