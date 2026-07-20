Doi procurori, audiați de Comisia Vetting. Un procuror PA luat la întrebări „privind un dezechilibru dintre venituri și cheltuieli identificat pentru mai mulți ani”

Procurorii Ion Ursu și Alexandru Gaina au fost audiați vineri, 17 iulie, de către Completul B al Comisie de evaluare a procurorilor, a anunțat Comisia.

Astfel, în cazul lui Ion Ursu, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, evaluat în calitate de procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție (PA), Completul a analizat informațiile relevante privind integritatea sa etică și financiară, precum și răspunsurile oferite în cadrul a două runde de întrebări scrise.

În urma evaluării, Completul nu a identificat dubii cu privire la conformitatea cu criteriile de integritate. În lipsa unor informații noi, Completul urmează să adopte un raport cu propunerea de promovare a evaluării de către procuror.

Sursa: Comisia de evaluare a procurorilor

Totodată, în cadrul audierii lui Alexandru Gaina, procuror la PA, membrii Completului au adresat întrebări în legătură cu achiziționarea a două bunuri imobile și a două autovehicule, precum și privind un dezechilibru dintre venituri și cheltuieli identificat pentru mai mulți ani din perioada supusă evaluării.

Pe parcursul audierii, procurorul a avut posibilitatea să răspundă la întrebările adresate, precum și să prezinte documente și alte probe în susținerea poziției sale. La solicitarea procurorului, la audiere a participat și un martor care a oferit explicații atât la întrebările Completului, cât și ale procurorului, care se refereau la modalitatea de stabilire a valorii unor bunuri imobile.

„Mizez pe profesionalismul, imparțialitatea și corectitudinea Comisiei”, a declarat Alexandru Gaina la finalul audierii.

În cazul lui Gaina, Completul va analiza explicațiile, documentele și probele prezentate în cadrul audierii înainte de adoptarea raportului de evaluare.

Sursa: Comisia de evaluare a procurorilor

Potrivit, Magistrat.md, Ion Ursu a fost numit pe 23 octombrie 2018 în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Gaina activează în calitate de procuror din anul 2014. Anterior, din 2003, acesta a fost angajat în cadrul organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

În perioada 2014-2015, a fost procuror în raionul Fălești, iar în 2015-2016 – procuror în Secția conducerea urmării penale a organelor centrale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Vamal. Din 11 iulie 2016, activează în cadrul Procuraturii Anticorupție.