DOC/ Sora lui Platon, anunțată în căutare de către autoritățile din R. Moldova. Ce nu spune Procuratura Generală

Acum trei săptămâni, când în presă au apărut informații despre reținerea la Moscova a surorii lui Veaceslav Platon, Procuratura Generală ne-a comunicat că Elena Platon este anunțată în căutare și de către autoritățile din R. Moldova, doar că pe alte capete de acuzare decât cele care îi sunt aduse în Federația Rusă.

Ziarul de Gardă a expediat atunci o solicitare de informație în adresa Procuraturii Generale, pentru a obține răspunsuri la următoarele întrebări:

La două săptămâni distanță de la această solicitare de informații, Procuratura Generală ne-a emis un răspuns, în care, nu ne furnizează însă nicio informație.

„Vă informăm că în sensul prevederilor art. 212 Cod de procedură penală, datele urmării penale sunt confidențiale. Astfel, Procuratura Anticorupție nu poate oferi detalii pe cauzele penale aflate în procedură, pentru a nu prejudicia desfășurarea urmării penale în continuare și pentru a nu afecta drepturile persoanelor vizate”, se menționează în răspunsul semnat de procurorul șef-interimar, Adriana Bețișor.

În cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4, procurorul general Eduard Harunjen a declarat însă că autoritățile de la Chișinău au ținut legătură cu reprezentanții Federației Ruse în cazul lui Veaceslav Platon, dar și a membrilor familiei acestuia.

„Am avut careva corespondență cu autoritățile rusești, inclusiv în cazul lui Platon și membrilor familiei sale, care sunt vizați în unele dosare în Federația Rusă. Au inițiat discuții prin cereri de comisii rogatorii”, a precizat Eduard Harunjen.

Sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon a fost reținută la Moscova în urma unei decizii luate de Judecătoria raionului Tverskoy la sfârșitul lunii mai. Potrivit Komersant, Elena Platon este acuzată că ar fi organizat o schemă de transferare în străinătate a banilor din băncile rusești.Presa rusă scrie că ar fi vorba de zeci de miliarde de dolari, iar ancheta se desfășoară atât în Federația Rusă, cât și în Moldova.

Sora lui Veaceslav Platon este cercetată pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false. Totodată, anchetatorii ruși presupun că Elena Platon ar fi luat parte și la schemele organizate de fratele său.