DOC/ Reacția magistratei Viorica Puica, după ce un grup de judecători a înaintat o cerere către CSM prin care a cerut numirea ei în funcția de președintă interimară a Judecătorie Chișinău: „Nu mi-am dat niciodată acordul”. Adresarea judecătoarei către CSM

Magistrata Viorica Puica a expediat o scrisoare către Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) prin care a anunțat membrii CSM că nu își exprimă acordul de a exercita interimatul funcției de președintă a Judecătoriei Chișinău.

Documentul formulat de către magistrata Viorica Puica vine în contextul în care un grup de magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a expediat luni o cerere către Consiliului Superior al Magistraturii prin care a solicitat ca judecătoarea Viorica Puica din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, să fie desemnată în funcția de președintă interimară a Judecătoriei Chișinău.

Viorica Puica a declarat pentru Ziarul de Gardă că nu și-a dat acordul pentru exercitarea acestei funcții și că nu a știut nimic despre adresarea formulată de către un grup de judecători în acest sens.

„Eu nu mi-am dat niciodată acordul ca să exercit interimatul funcției. Am discutat ca să propunem CSM ca să fie desemnată pentru exercitarea interimatului funcției de președinte – Aliona Miron. Am semnat și am îndemnat colegii să semneze, dar eu nu m-am așteptat ca judecătorii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana să solicite desemnarea mea. Corect era să mă întrebe și pe mine dacă aștept. Eu când am aflat despre adresare, am depus o adresare și am întregistrat-o la CSM și am comunicat că nu-mi exprim acordul pentru exercitarea interimatului funcției de președinte. Nu poate fi pusă în discuție cererea pentru că eu am scris foarte clar că nu-mi exprim acordul și eu nu mi-am dat consimțământul”, ne-a comunicat magistrata.