DOC/ Procurorii au cerut, în fața magistraților, achitarea totală a lui Platon. Precizările acuzatorului de stat în legătură cu sechestrul aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri și data la care inculpatul ar putea avea „ultimul cuvânt”

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), apoi eliberat și rejudecat, urmează să fie achitat în dosarul fraudei bancare.

Marți, 1 iunie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au avut loc dezbateri între părți în procesul de rejudecare a dosarului penal, ședință în cadrul căreia a fost examinată ordonanța procurorilor privind renunțarea la toate capetele de acuzare aduse fostului deputat, Veaceslav Platon. O decizie în acest sens ar putea fi pronunțată luni, 14 iunie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, atunci când inculpatul ar putea rosti „ultimul cuvânt” în acest dosar.

Procurora Elena Ceruța, care gestionează dosarul, a declarat pentru Ziarul de Gardă, că a solicitat în instanță, păstrarea timp de o lună a sechestrului aplicat în dosarul fraudei bancare, în 2017, asupra bunurilor lui Veaceslav Platon, în valoare de 869,22 milioane de lei.

Apărătorii lui Veaceslav Platon, care au cerut în ședința de judecată de marți achitarea totală a omului de afaceri, au declarat pentru Ziarul de Gardă că instanța ar trebui să aplice sechestre pe bunurile care aparțin fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc.

Veaceslav Platon urmează să fie achitat în dosarul fraudei bancare, după ce marți, în cadrul ședinței de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, procurorul de caz a anunțat că renunță la toate capetele de acuzare aduse lui Platon, fiind examinată și ordonanța de renunțare în acest sens.

Elena Ceruța, procurora care gestionează dosarul lui Platon, cea care la 28 mai a renunțat la capetele de acuzare aduse controversatului om de afaceri, a declarat pentru Ziarul de Gardă că, tot în cadrul ședinței de judecată de marți, acuzatorii au solicitat în instanță menținerea sechestrului aplicat asupra bunurilor, în dosarul lui Platon, pe un termen de o lună.

În ordonanța de renunțare, acuzatorii menționează că păstrarea sechestrului este o procedură legală în cazul sentinței de achitare.

„În cadrul ședinței am dat citire ordonanței de renunțare. Am solicitat păstrarea sechestrului timp de o lună după devenirea definitivă a Hotărârii instanței de judecată. Se solicită menținerea sechestrului pentru o perioadă de 30 de zile. Reieșind din faptul că această cauză penală este acțiune civilă și prin articolul 210, aliniatul 2 din Codul de procedură penală, legiuitorul indică expres că instanța poate menține, chiar și în cazul sentinței de achitare, sechestrele aplicate asupra bunurilor pe un termen de o lună. Este o prevedere legală. Sub sechestrul se află o listă înreagă de bunuri. Pentru 14 iunie este planifiactă replicile și ultimul cuvânt”, a declarat pentru Ziarul de Gardă Elena Ceruța.

Ion Crețu, apărătorul lui Veaceslav Platon, a declarat pentru ZdG că avocații „sunt de acord cu cerințele procurorilor de caz” și cer, în continuare, achitarea totală a omului de afaceri. Potrivit avocatului lui Platon, după expirarea termenului de 30 de zile de păstrare a sechestrului, instanța de judecată va elibera bunurile sechestrate și acestea vor intra din nou în proprietatea lui Platon. Crețu susține că unele dintre bunurile puse sub sechestru în 2017 ar aparține persoanelor fizice care nu au nici o legătură cu omul de afaceri, Veaceslav Platon.

„Este aplicat sechestru și dacă timp de o lună nu este aplicat alt sechestru – se eliberează bunurile de sub sechestru. Bunurile puse sub sechestru nu au fost folosite. După eliberarea de sub sechestru, bunurile revin proprietarilor. Este un sechestru aplicat pe un apartament procurat în 2008 de către o persoană fizică care nu are nici o tangență cu Veaceslav Platon, dar ei așa au aplicat sechestre pe multe bunuri care nu aparțin lui Platon Veaceslav. Urmează să fie tras la răspundere Plahotniuc pentru ceea ce a făcut el și să fie aplicate odată și odată sechestre pe bunurile lui Plahotniuc”, a declarat Ion Crețu.